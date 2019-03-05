CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında, Emre Erciş adlı gazeteci kankası sosyal medya hesabından çok ağır "iddialarda" bulunmuştu.

"İddia" dedik fakat...

Erciş'in, Eren Erdem'e yakınlığına / "aile dostu" olmaklığına bakacak olursanız kafanız karışır; neresi "iddia" neresi "ifşaat" kestiremezsiniz.

Yenilir yutulur iddialar da değil...

Birilerini intihara sürükleyecek denli provokatörlük yapmaktan tutun da dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve yüz kızartıcı sapkınlıklarına kadar bir yığın melanet...

Kuşkusuz bunların hepsi "iftira" da olabilir.

Lakin, CHP eski milletvekili, "kankasının" bundan 3 yıl mukaddem dile getirdiği bu iddialardan dolayı şekvacı olmamış.

Gelgelelim, gazeteci arkadaşımız Şükrü Sak sahibi olduğu internet sitesinde (www.nabizhaber.com) bu iddiaların üzerine gidince "dan" diye mahkemeye koşmuş.

"Ben kamu görevlisiyim, Şükrü Sak isimli kişi bana hakaret etti..." diyerek, Sak'ın cezalandırılmasını istemiş. (Orda burda matine- suare, "Türkiye'de basın özgürlüğü yok, gazetecileri içeri atıyorlar" diyen de bunlar ha!)

Mahkeme de bu isteği kırmamış, gazeteci Şükrü Sak'a 14 ay hapis cezası vermiş!

Bu arada, sayın mahkeme heyeti, 19 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Eren Erdem'in hâlâ "kamu görevi yaptığını" mı sanıyor, bilemiyoruz.

Mezkur "iddiaların" sahibi Eren Erdem'in "aile dostu" Emre Erciş sosyal medya hesabından şunu yazdı: "Herkes dişini geçirebildiğini ısırıyor. Eren Erdem beni değil Şükrü Sak'ı şikayet ediyor. Beni şikayet etse söylediklerimi mahkemede teyit etmek zorunda kalacağını biliyor (...) Davadan haberim olsaydı Şükrü Sak'a beni tanık yaz derdim."

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Şükrü Sak'la konuştum. "Bir gazeteci, 'aile dostum' dediği Eren Erdem'le ilgili bir takım iddialarda bulunuyorsa, bunun 'haber değeri' tartışılamaz. Aynı haberi bugün olsa yine yaparım..." diyor.E tabi yapar.AİHM'nin malûm ve meşhurdavasındaki kararıyla dasabit bir hak bu.İşin tuhafı, mahkemenin gerekçeli kararında söz konusu iddiaları ortaya atanınolduğu kabul ediliyor!Efendim, hakaret niteliğindekiifadelere "" etmişmiş!..Peki, iddia sahibihakkında bir dava açılmış mı? Hayır!..Madem öyle Şükrü Sak "oluyor, söyler misiniz?Bir de, Şükrü Sak'ınaldığı bir ceza, hiçbir dayanak gösterilmeden,bu dosyanın "sayılmış.Anlaşılan o ki, söz konusu mahkeme heyeti, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/134 nolu kararındaki; "" hükmüne de uymamış!Neden acaba?"Nasılsa Şükrü Sak 28 Şubat mağduru, bir de biz vuralım" diyecek halleri yok herhalde.Biz de "yargı kararı" hakkında, Erciş'in deyimiyle, "herkes dişini geçirebildiğini ısırıyor" diyemeyiz.E peki ne diyeceğiz bu garabete ey erenler?