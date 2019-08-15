Geçen gün bu köşede, "Kaz Dağları'nda dönüm dönüm arsaları ve villaları olanlarla ağız birliği içindeki bu hayasız koro, bir dikili ağacı olmayan bu gençleri 'yandaş' ilan etti." dedim.

Bu gençler dediğim TGB'li gençlerdi.

Hatta, "yandaş" ilan etmekle kalmamışlar, "Yandaşlık tatlı geldi" manşetleri atmışlardı.

Şu rezil imalara bakar mısınız?

Peki size ne tatlı geldi de gündüz gözüyle bu kadar mankurtlaştınız? Öyle ya, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana (ila ahir) belediyeleri elinizde...

Bu gençlerin sizin gibi "yandaş" oldukları tek bir belediyeleri yok. Antiemperyalist vicdanları var sadece.

Bizde de var diyorsanız, karadan ve denizden bölgeye çöken ABD'ye karşı neden tek bir protesto eyleminiz yok?

İşiniz gücünüz ABD'nin de hedefe koyduğu Sayın Erdoğan'a FETÖ ve PKKHDP'yle eşzamanlı saldırmak.

Sizi gidi Amerikan kanalı FOX TV'nin "zıpçıktı solcuları" sizi. Sizi gidi "bölücü terör örgütü" muhibbi sitelerin "telmaşa Atatürkçüleri" sizi.

***



"Hayasız koro, bir dikili ağacı olmayan bu gençleri 'yandaş' ilan etti." dedim ya, şapşik ağızlıların birçoğu, "işte bak, dikili ağaçları yok onun için ağaç katliamını destekliyorlar" diye şavulladılar.

Bir kere "dikili ağacı olmamak" bir deyimdir bre şapşikler. Mal mülk, yat kat sahibi olmamak anlamına gelir.

Şuncacık bir "deyimi" bile anlamaktan acizsiniz.

Tek marifetiniz, liderciklerinizle ve yazarçizerlerinizle matine - suare yalan dolan kepazelik.

Lakin bu sefer boşa kürek çektiniz.

TGB'li gençler nasıl ki Eminönü'nde Conilerin başını çuvala soktu, sizin de "ağaç - orman - çevre kamuflajlı" emperyalist projenizi çuvala soktu.

Artık bundan kelli kamu vicdanında, AB'nin fonladığı derneklerin güttüğü "Kaz Dağları yalancıları" olarak kalmaya mahkumsunuz.

Tencere kapak misali, İstanbul Belediye Başkanları da bunlardan farksız.

Kaz Dağları için Kanada büyükelçisini aramakla kalmadı, bunu da matah bir şeymiş gibi bizzat kendisi açıkladı.

Tabi, yerel değil koskoca üniversal lider, Orman Bakanı'mızı falan arayacak değil ya!..

Panayır hokkabazlığı bunların yanında kaç para!

Hadi terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan ABD büyükelçisini de arasana.

Çevre önemli de Mehmetçiğin canı önemsiz mi?

Onu geçtim, Mavi Vatan'ımıza sahip çıktığımız için ambargo koyan AB Büyükelçilerinden herhangi birini ara da görelim.

***



Malumunuz, iş bu Ekrem İmamoğlu İSBAK'a (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri) Bahattin Yetkin'i müdür olarak atamıştı.

Ne ki, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu atamayı "ufak bir yol kazası" olarak nitelendirdi.

Yol kazasının nedeni, Bahattin Yetkin'in AK Parti'li olmasından kaynaklanıyormuş.

İyi de hani herkesi kucaklayacaktınız Ekrem Bey?

Daha aldığınız kararın arkasında bile duramadınız. Ne kadar tuhafsınız ki mazeret beyan edercesine "liyakat ve tecrübe" kriterine göre atamıştım dediniz!

Madem öyle neden kararınızın arakasında durmadınız? Neden Türkiye'yi "soykırımcı" ilan eden Kaftancıoğlu'na boyun eğdiniz?

Sonra da "Erdoğan ne kadar sembolikse ben de o kadar semboliğim" diye aklı sıra hava atıyorsunuz!

Erdoğan müstevlilere boyun eğmediği için, 15 Temmuz'da "ölümüne" direnişe öncülük ettiği için sembolik.

Siz kusura bakmayın ama sadece Canan Kaftancıoğlu elinde semboliksiniz.