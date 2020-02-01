Yer: "YENİ SAMANYOLU TV" haber merkezi. Konu: Elazığ depreminin ardından acil eylem planı.

Eleman 1: "Arkadaşlar haberler maalesef çok kötü. Ne yapıp edip bu badireyi atlatmamız lazım..."

Eleman 2: "Badireyi devlet atlatsın bize ne ya, boşver."

Eleman 1: "Badire dediğim de bu zaten. Devlet atlattı..."

Eleman 2: "Anlamadım!.."

Eleman 1: "Anlaşılmayacak bir şey yok. Devlet çok hızlı müdahalede bulundu. Erdoğan, bakanlar hemen bölgeye koştular. Depremden yara alacaklarına, prestij kazandılar... Badire dediğim bu!"

Eleman 2: "Ben de depremde ölenler için duyar kasıyorsun sandım... Badire ha!... Çok rizikolu konuşuyorsun... Hahaha .."

Eleman 1: "Acil bir şeyler bulmamız lazım..."

Eleman 3: "Kılıçdaroğlu'nun bulduğunu değerlendirsek..."

Eleman 4: "Pardon, ne bulmuştu, ben kaçırdım galiba..."

Eleman 3: "İmamoğlu'nu bölgeye gönderdi ya yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol için. Burdan yürüyelim... Hem yardımlar ulaşmıyor haberleri üretiriz hem de AKP'nin 'hırsız' olduğu algısına çalışırız..."

Eleman 1: "Ama biliyorsunuz 17- 25 Aralık'tan sonra "hırsız" geri teptiği için yeni konsept olarak "israf" seçilmişti.

Eleman 4: "Ama "israf" depremde çalışmaz ki. Yardımlara "israf" nasıl diyeceğiz?.."

Eleman 2: "Hahahaha..."

Eleman 4- "Ben komik bir şey göremiyorum..."

Eleman 2: "Kızma bi tanesi... Badire lafı aklıma geldi, ona gülüyorum."

Eleman 4: "Bana 'bi tanesi' demeyin, rica ederim..."

Eleman 2: "Kötü niyetle söylemedim ki. İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya canlı yayında dediği anlamda şey ettim..."

Eleman 4: "O anlamda da istemiyorum. Ekrem başkan ne derse diyecek misin; ona bakarsan 'Şezlongunu da al gel, tanışalım' diyerek birine yürümüştü.

Eleman 2: "Biz seninle zaten tanışıyoruz ama."

Eleman 4 : "Üff yeter. Saçmalama!"

Eleman 1: "Ekrem'e inanmıyorum ben hâlâ. Hadi kayağa gittin, 'Bana alışacaksınız' ne demek ya?"

Eleman 3: "Çok az zaman kaldı. Panik oldum ben, bir şey bulalım artık.."

Eleman 1: Panik yapmayın arkadaşlar... Barış Pınarı Harekatı'nda da çok çaresiz kalmıştık. AKP büyük bir zafere imza atıyordu. Cepheden karşı çıksak, PKK'yla açıktan açığa aynı safa düşecektik... Ne yaptık anımsayın. Önce kuşku uyandırmak için ben 'Kafam rahat değil' dedim. Ekrem de 'Çok rahatsızım" dedi...

Eleman 2: "Tam tersiydi; siz 'rahatsızım' demiştiniz..."

Eleman 1: "Fark etmez yav... Sonuçta başardık. Sonra da İzmir'de bir Alevi yurttaşımızın evine çarpı işareti koyuldu haberini döşenmiş, gündemi belirlemiştik..."

Eleman 3: "Ama o Alevi yurttaş CHP'lilerin çarpı işareti koyduğunu falan söyledi daha sonra..."

Eleman 1: "Olsun, ne önemi var. Algı bakımından biz işimizi görmüştük, önemli olan bu!"

Eleman 4: "Buldum buldum buldum..."

RABARBA: "Ne buldun?" / "Hemen söyle... Çok heyecanlandım.../ "Hadi, söylesene ya..."

Eleman 4: Çok basit aslında; 'Deprem paraları nereye gitti' diyeceğiz.

Eleman 3: "İyi de Van yıkılmıştı, baştan sona yeni şehir yaptılar orda. Sonra, 'Kentsel dönüşüm' falan derler..."

Eleman 4: "Biz algıyı yerleştirdikten sonra istediklerini söylesinler..."

Eleman 1: "Harika buldun bi tanesi... Tebrik ederim..."

Eleman 2: "Ben 'bi tanesi' deyince sorun oluyordu, ona susuyorsun..."

Eleman 3: "Alıştık bi tanesi..."

Eleman 2: "Çok üzülüyorum..."

Eleman 1: "Size bir şey diyeyim mi, ben de çok üzülüyorum..."

RABARBA: "Hahahahaha...."