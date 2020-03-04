NATO Büyükelçisi Hutchison biraz daha kaptırsa, "Oh olsun size, Rusya'yla ittifak kurmanın bedelini gördünüz mü?" diyecekti.

O derece coşmuştu, İdlib'de 33 şehit vermemiz nedeniyle.

Diplomatik dilin sınırlarını oldukça aşarak "Türkler kimin güvenilir ortak, kimin güvenilmez olduğunu öğrenmelidir" demişti.

Ne ki unuttuğu bir şey vardı:

O "güvenilir" tesmiye ettiği "ortağı" da 15 Temmuz gecesinde görmüş / öğrenmiştik.

Şükür ki şükür bu aziz millet 15 Temmuz gecesi Süper NATO'nun saldırısına teslim olmamış, "şehitler tepesi" boş kalmamıştı.

***

Bazı arkadaşlarımız da ABD'ye veya NATO 'ya "İşte size 'güvenilir ortak' olma fırsatı, İdlib 'e gelin ve ne kadar güvenilir olduğunuzu gösterin" diyorlar.Şunu gözden kaçırıyorlar galiba:NATO Büyükelçisi Hutchison "güvenilir" olmanın ölçüsünü de aynı konuşmasında ifade etmiş: "Ümit ederim ki Başkan Erdoğan Türklerin geçmiş ve geleceğinin müttefiki olduğumuzu görecek ve S-400 projesini iptal edecektir..."Yani?Bir daha hiçbir şekilde Rusya'yla ittifaklar kurmayın.Şimdilik (somut olarak)diyorlar; yarın öbür gün "" da söz konusu edilir mi, bilmiyorum. Benim bildiğin şudur: Atlantikçiliğin sonu yoktur.Atlantikçiler böyle, ya Avrasyacılar?Rus dış politikasına yön veren siyaset bilimci,Aydınlık gazetesine verdiği röportajda, "" diyor.Bununla da kalmıyor tabi.diyor; Mavi Vatan'ınızı, Akdeniz'deki çıkarlarımızı, Kıbrıs'ı, Libya'yı, İsrail'i, Afrin'i...Tek istisnası var: İdlib'e göre İdlib politikamızda ısrar etmek büyük hata olurmuş; Atlantikçileri sevindirir, bölgedeki dostlarımızı da kaybedermişiz!İyi de "dostumuz" Rusya için İdlib neden bu kadar önemli?Her şeyden evvel İdlib'ya'dan daha uzak. "" denilecekse, Libya'ya daçağırmamıştı, o ne olacak?!Hem bu nasıl "" ki her an kopacak şekilde İdlib'e bağlı.Kaldı ki, Atlantikçileri sevindirmemek neden sadece Türkiye'nin tasası olsun? Rusya da bunu dert edinmeli, İdlib yüzünden Atlantikçilerin sevinmesine neden olmamaya özen göstermeli değil mi?

***

O değil de Dugin'in mezkur söyleşideki şu ifadesi çok dikkatimi çekti: "Bu "ordu" vurgusu da neyinnesi?Yanlış anlaşılmasın, meselefalan değil. "Tam bağımsızlıkçı" rahmetlida Kemalist amirallerimizdendi. Zaten mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.Ordu üzerinden ister'ın son raporundakio küstahça vurgu olsun,ister Avrasyacı Dugin'in "ihsas edici"veya manidar vurgusu olsun, farketmez.İkisi de gıcıktır.