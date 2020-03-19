Kılıçdaroğlu'na varıncaya kadar birçok insan evladı koronavirüs sürecinde özellikle bilime - akla vurgu yaptı.

Berna Laçin bacımız da "Çare bilimde" diye başlayıp şöyle sürdürdü: "Bu günleri atlatalım ama unutulmayalım! Eğitimde daha çok bilim isteyelim! Çocuklarımızın temel eğitimi için daha fazla bilim, teknoloji isteyelim!.."

Bilmiyorum, çareyi Telli Baba'da arayan mı var?

Ne sanılıyor; Marmaray'dan İHA ve SİHA'ya kadar "üfürükle" mi yapıldı?

"Çare bilimde" derken, Kemal Sunal'ın "Üçkağıtçı" filminde yağmur duasına çıkan o kara sakallı tipler mi geliyor akıllarına?

Hayır yani, koronavirüse bilimin dışında çare arayan var da bizim mi haberimiz yok?

Tamam, kelle paça iyi gelir diyen var ama o da (Canan Karatay) nihayetinde koskoca bilim kadını.

Dua derseniz, bilime engel değil.

Hatta duanın "bilimsel katkısını" Nobel ödüllü Alexis Carrel kanıtlar "Dua" kitabında.

E tabi bilimin entegrizmi mesabesindeki "bilimselcilik" ile bilimi tefrik edemezseniz anlayamazsınız.

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" vurgusundan huylanmanın etkisiyle olsa gerek dün bu köşecikte "gaflete" duçar oldum, CHP'yi destursuz kucaklamaya kalkıştım.Acemi bir CHP sevicisiyim, kabul ediyorum.En azından "" deyip "bilimsel" bir kucaklaşmayı deneyebilirdim.Nihayetinde "Bu hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok..." diyen bir partiyi kucaklayacaktım.Evet, "Koronavirüs günlerinde CHP'yle kucaklaşmak" başlıklı dünkü yazımdan bahsediyorum.İpten kazıktan kopmuşçasına hakaret eden'den," diyen'na kadar unutup CHP'yi kucaklamaya çalışmıştım hani.'ın "Doğan Akın'ın Jurassic Parkı" dediği adı lazım değil internet sitesi söz konusu yazımdan bir ifadeyi bağlamından koparıp manşete çekince yemediğim küfür hakaret kalmadı.

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" hüviyetindeki bu siteninsöz konusu haberi üzerineNatotürkçüler, FETÖ'cüler,bölücü örgüt yandaşları, aklıevveller, eblehler, şebeleklerve Erdoğan karşıtı AKP'li densizlerşappadak harekete geçti.FETÖ'cüler, AK Parti'nin camiyi - cumayı yasakladığını söyleyerek saydırmaya başladılar.Biraz daha kaptırsalar Kabe'de tavaf yaptırmıyorsunuz diyeceklerdi.CHP'yi eleştirmek nasıl ağırlarına gittiyse artık.Natotürkçüler her zamanki gibi. En masumlarının lakırdısı bugünkü yazımın serlevhası zaten.Her dönem kendi koşulları içinde değerlendirilir. Değil savaş yıllarındaki ekmeğin karneyle dağıtılması,'in (ışıklar içinde yatsın) tüp gaz ve yağ kuyrukları dönemini bile tefecilere bağladığımı fakiri takip edenler bilir.Benim sözüm IMF'yle otel odalarında yakalanan CHP Parti Sözcüsü'ların, mikserliğe lüzum yok.Nedeni de koronavirüsü fırsata çevirircesine ekonomi derleştirisi yapmasıydı.Dev ekonomileri balyoz gibi ezen mahut afete rağmen Türkiye vakitlice aldığı tedbirler sayesinde dimdik ayaktaydı.Yabancı yatırımcıya "" diyeniktidarda olsaydı halimiz niceolurdu?!Barajlardaki su seviyesi konuşulduğunda çözüm üretmek yerine, "Barajlarda su vardı da biz mi içtik" şeklinde retoriğe sığınanların ekmek sıkıntısı yaşandığında "Fırınlarda ekmek vardı da biz mi yedik" demeyeceği ne malum!