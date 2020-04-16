Biz insanlığa musallat olan pandemiye karşı aşı veya ilaç beklerken, "aylak bilim insanları" bambaşka bir şey bulmuşlar.

Bambaşka dediğim, insanlara koronavirüsü bulaştıran hayvanı keşfetmişler!

Diyeceksiniz ki yarasa değil miymiş?

Onda bir değişiklik yok, yani "ana hayvan" olarak "sorumluluk" yine yarasada.

Lakin "ara hayvan" diye bir şey varmış ki insanlara virüsü bulaştıran asıl oymuş. (Ara hayvan dedikleri "ara istasyon" gibi bir şey olsa gerek.)

İşte dünyayı sarsan, "son dakika" haberi olarak sunulan bu ara hayvanı Kanadalı bilim insanları keşfetmişler.

Uzun lafın kısası, virüsü insanlara bulaştıranın yarasa ve pangolinler olduğunu sanıyormuşuz, meğer köpeklermiş.

Ottowa Üniversitesi'nden Profesör Xuhua Xia, Covid-19'un yarasa eti yiyen köpeklerden yayıldığını iddia etmiş.

Adı geçen profesör Çin kökenli midir bilmiyorum, lakin maksadı yarasa yiyen Çinlileri mesuliyetten kurtarmaksa tuttuğu yol yol değildir.

Hayır yani ne sanıyor; "Vay köpoğlu köpekler! Biz sizi insanlığa sadık biliyorduk meğer düşmanmışsınız" mı diyeceğiz?!

Çinlilerin köpek de yediklerini bilmiyor muyuz sanki.

Virüsü bulaştıran hayvanın köpek olduğu bilgisi en fazla Bill Gates'in işbirlikçisi hayvanı öğrenmemize yarar.

O da Bill Gates'in insanlara "çip" takacağına dair teoriye inanıyorsak tabi.

***



Bizim bilim insanlarımız hiç değilse sosyal mesafeyi tartışıyorlar. İlkin, 2 metreydi sosyal mesafe, son günlerde bunu 8 metreye çıkardılar.

Maske şart değil diyenler oldu ama artık bu tartışılmıyor.

Lakin eldiven tartışması var.

Eldiven şart değil diyenler, "Virüs elden bulaşmaz, yeter ki el ağızla burunla temas etmesin" diyorlar.

Fakat her akşam televizyonlardan izlediğimiz görüntüler ne olacak?

Topluiğne ucu kadar yeri bile açıkta bırakmayan saçından topuğuna kadar beyaz giysili o sağlık çalışanlarının görüntülerini diyorum.

İnsan panik olmasa da ister istemez ürperiyor.

***



Bir de tuz veya çamaşır suyu ile sebzelerin temizlenmesi salık verilmişti. Şimdi zehirlenmeye neden olur deniliyor.

Burası önemli.

Ne yapmalı; sebzeler Uganda'da nasıl yıkanıyor diye bakmak mı lazım?

Malumunuz, CHP Milletvekili Gürsel Tekin sayesinde örnek artık Uganda. Hani "Uganda Türkiye'den daha iyi yönetiliyor" demişti ya.

Yine de hakkını teslim edelim, somut örnek vermiş.

Davutoğlu hiçbir ülke adı vermeden, "Türkiye koronavirüs krizini iyi yönetemiyor" diyor.

İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya'yı örnek verecek hali yok, anlıyorum. Nihayetinde oralara tıbbi yardım gönderiyoruz.

Uganda'yı da Gürsel Tekin kapmış.

Naçar diğer ülkelere bakacak artık; Malavi, Moritanya, Sierra Leone'ye falan.

Papua Yeni Gine'yi de CHP'liler kapatmış, haberi olsun. Serde madem akademisyenlik var "intihal" hiç yakışık almaz.