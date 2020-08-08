Müstevli işbirlikçisi muhaliflerin ve bilumum taşeron örgütlerin döviz kurlarındaki hareketlenme üzerine bayram yapmalarını anlıyorum.

15 Temmuz'da bu ülkeye saldıran FETÖ veya Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK ve dostlarından başka bir şey beklenmezdi zaten.

Nihayetinde bu ülkeye düşmanlar.

Peki "şebelek muhaliflere" ne oluyor?

TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi üzerine bir havai fişek patlatmadıkları kaldı, o derece kendilerinden geçtiler.

Neden?

Dövize mi yatırım yaptılar da "kazandık" düşüncesiyle bu denli havalara uçuyorlar?

Sorsanız hepsi de "Türkiye'yi seviyoruz" derler.

Bu nasıl bir sevgidir ki sevdiklerini söyledikleri ülkenin parası değer kaybedince seviniyorlar?!

Ülkenin batmasını arzulayacak kadar tozutmalarının nedeni ne?

"Besleme medya" etkisi mi?

Muhaliflik belasına...

PKK ve FETÖ network'uyla aralarına mesafe koyamamaları mı?

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"Şebelek muhaliflere" kötü bir haberim var: Boşuna sevinmesinler, memleket batmıyor!Tam aksine, tarih sahnesindeki onurlu yerini almaya başlıyor.Daha geçen günkügazetesi'ın Libya ile yapılan anlaşmayla Fatih Sultan Mehmet 'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşıyarak Türkiye 'ye gururunu geri vermek istediğini yazdı.Aynı gazete, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) karşı yalnız olduğunu,bulunduğunu dercetti.Başkan Erdoğan dünkü konuşmasında boyun eğmeyeceğini ilan etti.Le Figaro'nun dediği gibi, "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor."İmdi, Parantezhaber yazarı'a kulak vermenin tam vaktidir: "Türkiye 15 Temmuz 'dan sonra ekonomik olarak daortaya koydu ve küresel sistemin dayattığı kuralları tek tek 'çiğnemeye' başladı! Berat Albayrak bunun için küresel finans çetelerinin yerli uzantıları tarafından da sık sık hedef alınıyor! Milli /ulusal politikalardan taviz verirsek IMF kapıda bekliyor. Çağdaş emperyalizmin sırtlanı IMF ile otel odalarında kimlerin gizli görüşme yaparken yakalandığını biliyorsunuz.."

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