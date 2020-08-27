Eleman birdenbire "Ne yapmaya çalışıyorum" sorusunun cevabını aramaya koyulmuş.

Öyle diyor...

Demek onca yıl ne yaptığını bilmeden malum "kitleye" algı operatörlüğü yapmış!

Doğayla olabildiğine bütünleşecekmiş. Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhunu ve bedenini dengeleyecekmiş. Nirvana'ya erişecek zahir...

Lakin eli ayağı ayrı oynuyor!..

O kadar ki, "Almanya'nın geliştirdiği 'corona' aşısında deneylerin bir ayağı Türkiye'de yapılacak" haberi üzerine gündüz gözüyle şu tweeti atmış:

"Biz denek miyiz? Deneğiz! Ya yan etkileri görülüp istenmeyen sonuçlar yaşanırsa bunun hesabı nasıl verilecek..."

Bununla da yetinmemiş, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı da etiketleyip hiç utanmadan sormuş: "Doğru mudur?"

Maksadı takipçilerini alevlendirmek!

Alevlenecekler ki kaptırıp gitsinler: "Vay bu AKP bizi denek yapacak!.."

"Vay biz fare miyiz?"

"Vay ekonomiyi düzeltmek için Erdoğan bizi kobay olarak ilaç firmalarına satacak!.."

Elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, "yurdum insanının" sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı.

En azından bir arama motoru marifetiyle aşı sürecindeki bilimsel yöntemi öğrenmeye çalışırdı...

Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir?

Hayır yani, ruhunu ve bedenini dengeleyeyim derken, toprağın ritmini de bozar bu.

Fakire soracak olursanız, söz konusu tweet cehaletten ziyade algı operasyonu ürünü.

Zira, "cehalet" algı operasyonuna yarıyorsa, bunlar için hiç sorun yok.

Yalan veya cehalet hiç fark etmez, yeter ki amaçlarına hizmet etsin. Sayın Erdoğan'ı iktidardan düşüreceğine inansalar, "dünya öküzün boynuzları üzerinde duruyor" bile derlerse şaşmam!

Evet, elemanın attığı tweetin vahametini anlatmak için vülgarize ediyorum.

Gelgelelim, "Corona" aşısında deneylerin bir ayağının Türkiye'de yapılacak olması üzerine "Biz denek miyiz?" şeklinde tepki vermesinin başka bir izahı yok!

İBB Başkanı'yla üniversite yıllarından ev arkadaşı olan eleman, FETÖ'cüler gibi üniversiteye paraşütle girmemişse, aşının çok merkezli çok uluslu ve rastgele yapılması gerektiğini bilmesi gerekirdi.

Aslında üniversiteye de gerek yok herkesin bileceği basit bir hakikattir:

Deney kimseye zorla yapılmaz, gönüllüler üzerinde yapılır. Denek veya kobay diye bir şey yok.

"Corona" aşısının faz 3 deneylerinin yapılacağı ülkelerden biriyiz sadece. İlk 2 faz deneyinde ciddi yan etki olsa 3'üncü faza zaten geçilmez. Bilimsel bir yöntem bu.

Ülkemizde deneyi yapılmayan bir aşıya da (diğer ülkelerde deva bile olsa) ruhsat vermek doğru olmaz.

Dedim ya elemanın cehaleti belirli bir maksada matuf.

Arama motoruna sormaya bile tenezzül etmeden dermeyan ettiği bilinçli bir cehalet bu!

Neyse ki ekranlardan uzaklaştı da "bilinçli cehaletinin" etkisi takipçileriyle sınırlı kaldı.

Yoksa Venezuela peyniri yerine bu cehaleti konuşacak, tüm dünyaya daha çok rezil olacaktık.