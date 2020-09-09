Atatürk üzerinden ürettiğin saçma sapan tartışmalardan usandık be kardeşim.

Ne zaman günümüze geleceksin, ne zaman?

Bugün 2. Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Elan ön cephede Mavi Vatan'ımız var.

Söyle şimdi, bu savaşın neresindesin?

"Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" diskuru etrafında "direniş cephesi" konsolide olduğundan beri "Atatürk tartışmaları" vizyondan inmiyor!

Haliyle, FETÖ başta olmak üzere tüm bozguncular zevkten dört köşe!

Bak kardeşim...

Müstevlilerin taşeronlarına mesafe koyamadıktan, Mavi Vatan'a duyarlık göstermedikten sonra her gün Atatürk heykeli açsan ne olur!

Dahası, 15 Temmuz'a "tiyatro" dedikten sonra Atatürkçü olsan ne olur olmasan ne olur!

Aynı şekilde...

Emperyalizme karşı çıkmadıktan sonra muhafazakar veya İmam Hatipli olsan ne olur olmasan ne olur!

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Olanca taşeronlarıyla birlikte müstevlilerin bu ülkede düşman bellediği kim, dost bellediği kim?Hiçbir şey muamma değil.'ın son raporu da ortada,'ın malum konuşması da!Bunlardan hiçbir şey söktüremiyorsan, müstevli taşeronlarının hallerine / söylemlerine bak.vehangi ittifaka umut bağlamış, hangi ittifaka ölümüne düşman, görmüyor musun?Her şey ayan beyan ortada."Atatürk müstevlileri kovdu, vatanı kurtardı" diyorsun. İyi güzel tamam da bugün o müstevliler seni neden seviyor, ona cevap versene!"Düşmanın seni seviyorsa sende bir puştluk var demektir" demişti, unutma!Ne zaman sıkışsan, "Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanı" mavalına sardırıyorsun.Biraz olsun kendini güncellesene!BOP Eş Başkanı lakırdısını hepinizden önce dolaşıma sokan "yurtsever muhalifler" kendilerini güncellediler. "Amerika bugün Erdoğan'a karşı, biz de ABD emperyalizmine karşı onun yanındayız..." diyorlar.Hem usandık be kardeşim; ne vakit sıkışsanız kendinizi böyle sağa sola atmanızdan!Daha önce söylemiştim, yineleyeyim: Biri sana yanlış yoldasın dediğinde, "Sen de vaktiyle yanlış yoldaydın" karşılığını vermekle, yanlış yolda olduğunu itiraf etmekle kalmıyorsun; aynı zamanda, muhatabının da doğru yolda olduğunu kabul ediyorsun demektir.Nasıl bir algı operasyonuyla malul hale gelmişsin ki şuncacık şeyin bile farkında değilsin!

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