Muhalefetin konsolide ettiği sosyolojinin Başkan Erdoğan'ı düşürmeye yetmediğini anladıkları günden beri "muhafazakar mahalleye" çalışıyorlar.

Dikkat isterim:

Eleştiri yapmak veya eleştirel mesafeyi korumak başka şeydir, ifsat etmek başka şey.

Maksatsız eleştiriye elbette lafımız olmaz. Dahası, eleştirisiz tartışma olmaz, tartışmasız da ortak akla varılmaz.

Demem o ki, "muhafazakar" sosyolojiyi fasılasız bir şekilde zehirlemeye çalışan ayartıcılaradır sözümüz.

Maksat da muamma değil; her şeyden evvel Biden'ın konuşması ortada!

Daha "dindar" görünmek veya "muhafazakar hassasiyetleri istismar etmek" dahil, Erdoğan'ı indirmek için her yol mubah.

Hangi ittifakla veya hangi yöntemle olursa olsun yeter ki Erdoğan iktidardan düşsün.

Hesap bu!

Ne ki, bu da gayet normal.

Güçlü olanı haklı gören dünya sistemine itiraz eden kaç lider var?

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Söz konusu ayartma faaliyeti de son derece kompakt. O kadar ki, ayartılanlar için geçiş partileri mesabesindebile var.Her ne kadar şimdilik performanslarından memnun olmasalar da umutlarını muhafaza ediyorlar., "Dostlarımızla iktidar olacağız" diye tevekkeli dememişti.Diyeceksiniz ki, "Muhafazakar mahalle ile Erdoğan'ın arasını açmaya çalışmak akla ziyan değil mi?"Öyle ama unutmayın, fitne bulaşıcıdır.Ne koparırsak kârdır düşüncesiyle hareket ediyorlar.Lakin işin hafife alınacak yanı da kalmadı.Sayın Erdoğan'la "muhafazakar mahalle" arasındaki gönül köprülerini epritecek "sinsilikler" tükenmiyor.Hamakat ehlinin de (istemeden bile olsa) katkısı var bunda.'ü her platformda savunan Erdoğan'ın "Filistin duyarlığını" bile sorguladılar, varın ötesini siz hesap edin.Örnek çok hangisini vereyim."Aile hassasiyeti" bile sorgulandı, daha ne olsun!sapkın ve sapık ilişkilere karşı çıkarken "Şimdi zamanı mı?" yollu mırın kırın edenler,'nun imza altına aldığı / aldırttığı'nin tashih edileceği ilan edildiği vakit telaş içinde ifsat faaliyetine girişmediler mi?

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