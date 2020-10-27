Aklı sıra dünyaya nizamat verecek ama okuduğu sıradan bir köşe yazısını bile anlamaktan aciz.

Ahmak...

Satirik mizah nedir bilmez, ironiden, alegoriden anlamaz.

Her şey onda istidat (yetenek) halinde. Adamlık bile.

Adam da değil cudam.

Nasıl anlatsam...

Dönemin çapsız şairlerinden biri Yahya Kemal'e "Üstadım, bende verem istidadı varmış" deyince şu karşılığı almış:

"Demek sizde verem bile istidat halinde kalmış."

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Sultan Vahideddin'e yazdığı ("Âcizleri, halife hazretlerinin gökyüzü seviyesindeki sarayının eşiğine bizzat yüz sürmek şerefinden mahrum kalmanın daha fazla devam etmeyeceği ümidi ve her zaman tekrarladığın sadakat ve bağlılık duygularımın sonsuz olduğu..." gibi ifadelerin yer aldığı) mektup üzerinden'ü "padişahçı" ilan etmek nasıl bir ahmaklıksa,'yle ölümüne mücadele edenleri geçmişteki lakırdıları üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmak da öyle ahmaklıktır.Geçen yazımda böyle dedim diye bir kısım ahmak padişahları FETÖ 'yle bir tutmakla, bir kısım ahmak da Atatürk'ü itham etmekle itham etti.İşin tuhafı bu ahmaklar birbirini üretiyorlar.Öyle korkunç üretim ki hamakattan göz gözü görmüyor.Be hey ahmak kavga tarihte değil günümüzde.Kaç kez söyledim, yineleyeyim:Aynı şekilde, sakal bırakmakla,tespih çekmekle de "Müslüman" olamazsın;müstevli kuşatmasına karşı nerde duruyorsun,mesele orda..."

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