Üniversiteler, anlı şanlı profesörler, topyekûn tıp dünyası ittifak halinde "Sosyal mesafe ve maske şart ama tek çare aşı" diyor.

Malumunuz tüm dünyada "resmi ve meşru" görüş bu.

Aykırı hiçbir sese tahammülleri yok. O kadar ki, "Söyletmen vurun!" muamelesi çekiyorlar.

Neden?

Yeryüzündeki tüm devletler, tüm üniversiteler, dijital ve konvansiyonel tüm medya "resmi ve meşru" görüşün yanındayken üç- beş aykırı ses de karşısında olsa, ne çıkar bundan?

Bu telaş, bu panik nedir?

Hele hele şappadak yayımdan kaldırmak neyin ifadesidir? Üstelik en aykırı görüşlere yer açmakla övünen dijital mecralarda!..

Kovid-19 hakkında "resmi ve meşru" görüşe aykırı seslerin duyulmasından neden bu kadar rahatsız oluyorlar?

Pandemiye karşı verdikleri savaşa (kafa karışıklığı oluşturarak) sekte vurulmasını istemediklerinden mi?

Yani, sırf insan sevgisinden mi?

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" yalanıyla Irak işgal edildi. Yüzbinlerce Iraklı çocuk insan haklarını dilinden düşürmeyen modern dünyanın gözleri önünde ilaç ambargosu nedeniyle öldü.O vakit de aykırı her ses terörize edildi. Sonuç ne oldu peki? Yıllar sonra itiraf edilmedi mi Kıyamet Topu 'nun yalan olduğu?Diyeceksiniz ki ne alakası var; biri bilimin konusu pandemi, diğeri nihayetinde siyasi.Çok haklısınız. Fakat...Madem bilimin konusu, neden aykırı seslere "bilimsel" tepki göstermek yerine adeta "siyasi" tepki gösteriliyor?Farklı görüşlerin susturulmasını istemek bilimsel bir tutum mu?Bilimle uzaktan yakından alakaları yoksa, yani saçmalıyorlarsa, "resmi ve meşru" görüş sahipleri her daim yanlarında olan dijital ve konvansiyonel medyada rezil rüsva etsin onları işte. Daha ne!

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