Öyle bir atmosfer ki insan ikrah ediyor. Herkes kendi "gettosuna" kapanmış, "hakikatin hatırı" diye bir şey kalmamış.

"Siyasi aşiretleşme" en basit adalet duygusunu bile mefluç etmiş.

Mizan yok, izan yok, insaf yok!

Vicdanlar öyle kararmış ki "Haklıya haklı, haksıza haksız" diyemeyecek kadar!..

Varsa yoksa "vur - kır - parçala / bu maçı kazan" bencilliği.

Yegâne dünya görüşü menfaatten ibaret olan öyle "AKP'liler" var ki onlara bakanın hükümeti desteklemesi mümkün değil.

Aynı şekilde...

Sayın Erdoğan'ın gitmesi için müstevlilerle işbirliğine razı öyle "muhalifler" de var ki onlara bakıp da hükümeti eleştirmek düpedüz insafsızlık!

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Hasbelkader bir köşe yazarı, "Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük sel, çok büyük yangın veya çok büyük deprem gibi doğal afetler lazım..." diyebiliyor!Bre muvazenesiz, bre idraksiz! Hadivedepremi doğal afet beklentini kesmemiş!Günde 200 yurttaşımızın ölümüne neden olande mi kesmedi?Ki, ekonomik planda sadece 25 milyar dolar turizm kaybımız var! Yeni yetme değilsin, 99 depreminde hükümetin nasıl beyaz bayrak çektiğini bilirsin.Şimdi onca afete rağmen hükümet dimdik ayakta.Gerçi derdiniz de bu zaten ya!Hem "memleket batsın, yerle yeksan olsun yeter ki Erdoğan gitsin" diyorsunuz, hem de "Erdoğan kutuplaştırıyor" diyorsunuz!Hiçbir konuda samimi ve sahici değilsiniz...Bakınız, liderinizda kutuplaşmaktan çok şekvacıydı. Hatta İBB Başkanı seçimleri döneminde "" moduna girmişti.Lakin birkaç gün evvel "ahlaksızların" Cumhur İttifakı 'nda, "ahlaklıların" da kendi ittifaklarında yer aldığını söyleyecek kadar tozuttu.

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