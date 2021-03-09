Devleti yönetenler, milletin maslahatı için kimi zaman kendilerine zehir içmek gibi gelen kararları almak zorunda kalırlar.

Zira mesele şahsi mesele değil, milletin istikbalidir.

Devletlerin özellikle dış politikasıyla bireylerin "idealleri" çokluk örtüşmez. Her şeyden evvel bireylerin sırtında yumurta küfesi yoktur.

Sorun şu ki: Devlete "eleştirel mesafe" koymakta sorun yaşayanlar, zamanla devleti yegâne ideal haline getirirler.

Halbuki, devletler reel politik gereği "mefkûrelerinden" taviz verebilir. Bu da gayet doğaldır.

Fakat birey, ideal veya mefkûreden taviz verdi mi gevşeklik başlar. Gevşekliğin de sonu yoktur.

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Baştaolmak üzere devleti yönetenlerdekarşı direnen aziz milletimizde'daki darbeye karşıçıktı.Velhasıl,'nin darbeci bir katil olduğunu tüm dünyaya haykırdık...Lakin bize demokrasi hakkındaverenlerin, darbeci Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını da gördük.Menfaatini put edinen dünyanın "vicdanına" artık ne söylesek nafile.Tamam, birey olarakhiç unutmayalım, darbecilerdenbir ömür yüz çevirelim ama aynı"duygusal" tavrı devletten sürgitbeklemek "gerçekçi" olmaz.Kaldı ki,'la hiçbir şekilde ilişki kurmamak, mahut darbenin mağduru Mısır 'ın mazlum halkına hiçbir fayda sağlamaz.Gördük işte, bu halden sadece "fırsat kollayanlar" istifade etti; baştaveŞükür ki, Mısır, Türkiye 'nin Doğu Akdeniz 'dekikonusundaki görüşlerinin kendi lehine olduğunu nihayet gördü.Bu vesileyle Yunanistan ile Mısır arasında niza başlarken, Türkiye ile Mısır yakınlaşmaya başladı.

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