Dolar yükselince sosyal medyada adeta sevinç çığlığı atarcasına "Dolar olmuş..." diye hemen şakıyorsun!
Hayır, "Dolar düşerken ağzını neden hiç açmadın?" diyecek değilim. (Kış kışlığını, muhalif de "muhalifliğini" yapacak. "Dolar düştü" diyecek değil ya!)
Lakin...
Faiz yükselince de "Faiz olmuş yüzde bilmem kaç" diye yeri göğü inletmen gerekmez miydi? Madem her halükârda "muhaliflik" yapmayı matah bir şey bellemişsin, bundan iyi malzeme mi olur?
Her şeyden evvel faiz yükseldiğinde yatırım olmaz, yatırım olmayınca da işsizlik alır başını gider.
Bu da tam aradığın şey değil mi sayın muhalif? Nasıl ki dolar yükseldiğinde seviniyorsun buna da sevin işte!
İktidara gelmek için ekonominin tastamam iflas etmesine umut bağlamışsın ya daha ne!
Hayır yani, faiz yükseldiğinde yaygara koparacağına neden suspus kesiliyorsun?
Sonra da "faiz lobisi" diyenleri istiskal ediyorsun!..
Elbette lobi falan değilsin. Ya "faizci" çevrelerin düdüğünü çalarak nemalanıyorsun ya da "muhaliflik" belasına mahut çevrelerin kullanışlı aptallığını yapıyorsun.
Her daim dolar yükselince yaygara kopartıyor, faiz yükselince sessizliğe gömülüyorsun. Bu özelliğinde çok istikrarlısın, dün ne diyorsun bugün de onu diyorsun.
Kılıçdaroğlu öyle mi ya!
Daha birkaç gün evvel "Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz. Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım" demiş, Ertuğrul Özkök dahil birçok insanı heyecanlandırmıştı. Dün de kalktı Cumhurbaşkanlığı makamına "karaktersiz" diyerek hakaret etti.
Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu öncelikle kendisiyle "helalleşmesi / barışması" lazım.
***Ne yazık ki Türkiye'de hemen her konu Hollanda maçı oynanırken arzı endam eden "Uğurcan mı Altay mı?" tartışması modunda yürüyor.
***Dünyayla rekabet edebilmemiz için yüksek teknoloji mamulü ihracata geçmemiz gerektiği hepinizin malumu.