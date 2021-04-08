Davutoğlu ve Babacan'ın, emekli amirallerin Erdoğan iktidarını hedef alan gece yarısı bildirisine gösterdiği tepkiden haberiniz var mı?

Ben söyleyeyim: Kılıçdaroğlu'yla üç aşağı beş yukarı aynı.

Davutoğlu söz konusu bildiri üzerinden Erdoğan iktidarını "mağduriyet algısı" oluşturmakla suçlarken, Babacan da "Sürekli 'düşman' belirlemek ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katmakla..." itham etmiş.

Yani...

Suret-i haktan görünmek belasına karşı çıktıkları mahut bildiriyi Başkan Erdoğan'a yüklenmenin mezesi yapmışlar. "Mağduriyet" ifadesinde de pişti olmuşlar.

Bir de şu var:

Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu ve Babacan'la yüzde 99 aynıyız" demişti ya, demek ki o yüzde 1'lik farkı muhtıra üsluplu amiral bildirisi gibi konularda da bulamayacağız.

Sizin anlayacağınız, yüzde 1'lik fark sır olarak kalmaya devam edecek! Neyse, sağlık olsun.

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'ın malum raporunda hedefine koyduğu'a işaret fişeği mesabesinde atış yapan amiral bildirisineveçok sert tepki göstererek, Erdoğan'ı yalnız bırakmadılar."Amirallerin rütbesi sökülsün" derken, Perinçek "TSK'dan emekli olmuşlar ama NATO'dan emekli olamamışlar" dedi. Hattadedi.Gelgelelim...Davutoğlu ve Babacan her fırsatta Erdoğan'ı, Bahçeli ve Perinçek üzerinden "derleştirmeyi" marifet biliyor.Bazen açık bazen de imayla.Peki dertleri ne?Bahçeli,'nda yer aldığı için, Perinçek de bu ittifaka destek verdiği için mi?Evet ama sadece bu değil.Siyasi parti olarak varlık sebeplerine "meşruiyet" kılıfı bulmaya çalışmanın yanı sıra AK Parti'den oy tırtıklamak için seçmen duyarlığına ayarlı algı faaliyeti yürütüyorlar.

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"Liberal", "özgürlükçü sol" ve etnisite asabiyetiyle malul çevreleri ayartmak için'yi öne sürüyorlar, milliyetçi ve muhafazakâr çevreler için de'i.Çok da sinsiler...Mesela,, Perinçek'inçıkışından rahatsızlığını dile getirmek içinşal olarak kullandı.Babacan nihayetinde Kılıçdaroğlu'nunsözüyle dermeyan ettiği dostlarının önde gidenlerinden değil mi?Madem 28 Şubat'tan rahatsızsın, CHP gemisinde işin ne?Davutoğlu ona nazaran daha kurnaz. "AKP, MHP'den vazgeçip Doğu Perinçek'in peşinden gidiyor..." diyor.Fitne dediğin böyle olacak; bir taşla kuş sürüsü.Lakin fazla kurnazlık da bünyeye zarar. Hedefe ulaşamayınca insanı yer bitirir.

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15 Temmuz gecesivetüm kadrolarıyla FETÖ'ye karşı son derece nettavır koydu.Peki, Erdoğan'a Bahçeli ve Perinçek üzerinden yüklenen Davutoğlu ve Babacan o gece neredeydi?Babacan yurt dışındaymış ama nerde olduğu tam olarak bilinmiyor. 15 Temmuz öncesi de FETÖ bankası'yı kurtarmakla meşguldü.Davutoğlu'nun o gece nerde olduğunu bilmiyoruz ama hakkaniyetli olmak zorundayız: Babacan'a nazaran FETÖ'ye karşı her zaman daha netti.Lakin