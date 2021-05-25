Operasyona maruz kaldığınıza inanıyorsanız, savunmaya geçmek yerine cevap vermek zorundasınız.

Lafla değil elbette, karşı "operasyonla."

Lakin, hedefi iyi saptamalı, "kuklayı değil, kuklacıyı vurmalısınız."

ABD şayet CIA / MOSSAD üssü haline getirdiği "petrol kuyusu devletlerinden birinin" üzerinden operasyon çekiyorsa, buna (mesela) Suriye'yle karşılık verebilirsiniz.

Zaten rahmetli Akif Emre'yle birlikte ilk günden itibaren Suriye politikasının yanlış olduğunu dile getirmiş, karşılığında da tehdit edilmiştik. Sezai Karakoç üstadımız da "Suriye tuzaktır" diyerek uyarmıştı.

Yazık ki yazık, "Stratejik Derinlik" belasına bu tuzağa düşürüldük.

İmdi, maruz kaldığınız operasyona en etkili cevabı vermek istiyorsak, söz konusu tuzağı tümüyle bozmanın tam vakti değil midir?

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Şuncağızı tartışamayız: Türkiye 'yioturtuncaya değin her fırsattaoperasyon çekecekler.O halde sadece dışarıda cevap vermek yetmez. İçeride de behemehal yapılması gerekenler var.şöyle demişti: "Eğer dikkat etmezseniz, medya mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize neden olur..."Fakat malum sosyolojiden dikkatli olmasını bekleyemezsiniz. Ziraüzerinden dikkat ve rikkatleri mefluç edildi. Yıllar yılı öyle zehirlendiler ki adetadönüştürüldüler.Haliyle, "zalimi mazlum, mazlumu da zalim" gösteren o algı operatörü sosyal medya ayartıcılarına karşı dikkatli olmak sorumluluğu da sizin sırtınızdadır.Bu bilinçle hareket edecek, azami dikkat göstereceksiniz. Kendi mahallenizde bile kimi figürler üzerinden sosyolojiyi nasıl zehirlediklerini göreceksiniz.dönüştürülen malum sosyolojiyi de mümkün olduğunca rehabilite edeceksiniz.Bir tane çürümüşün bile onca emeğinizi algı bakımından berhava edeceğini unutmayacaksınız.Bunun için de öncelikle "çürükleri" ayıklayacaksınız. Yani, tufeyli takımına, makammevki arsızlarına ve işi gücü küpünü doldurmak olanlara hiç acımayacak, kesip atacaksınız.Hülasa,'ın bu aziz milletle kurduğu gönül köprüsünün aşındırılmasına daha fazla izin vermeyeceksiniz.Bir de, Ortadoğu'daki hiçbir olayı, ABD emperyalizminden ve onun ileri karakolu mesabesindeki'den bağımsız düşünmeyeceksiniz.

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