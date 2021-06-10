Daha önce söyledim, yineleyeyim: Davutoğlu'na düşman falan değilim. Şahsi hiçbir sorunum da yok...

Zaten neden olsun ki...Hazreti, Dışişleri Bakanı ve Başbakan yapan da ben değilim, görevden alan da!

Bizim yaptığımız nihayetinde naçizane "nasihatten" ibarettir.

Zira "din nasihattir."

Sen kimsin ki koskoca Ahmet Hoca'mıza "nasihat" edeceksin diyenler olabilir... Arkadaşlar nasihat, güzel sözle uyarmaktır. Bazen bir çocuk, hatta bazen bir çiçek de (hâl diliyle) uyarır bizi. Önemli olan uyarılara açık olmak, kendimize kapanmamaktır. İnsanın kendine kapanmasından daha korkunç körlük yoktur.

Demem o ki, Ahmet Hoca'nın yanlışlarını dile getirmekle onu uyarmaya çalışıyorum.

Çünkü kendini iptizale uğratmasına da Müslümanlar arasında fitne fesada neden olmasına da gerçekten çok üzülüyorum...

***

'yı bir yere kadar anlıyorum. Belli ki çok hırslanmış. İntikam duygusuyla yanıp tutuşuyor! Bakmayın siz "Nefsimi ayaklar altına alırım" diyerek yaptığı o "sadakat" konuşmasına.Başbakanlıktan el çekmeyi hazmedemediği besbelli.Lakin, yaşadığı süreci hazmetmesinin yolu sağa sola "Penguen" diye iftira atmak, sonra da, bizzat kendi iftirasını itiraf ederek komik durumlara düşmek değildi.Kendi kendini rehabilite edebilirdi. Örneğin, "40 yıl mücadele etti, ben ondan daha uzun süre Başbakanlık yaptım" diyebilirdi.Hatta, yazdığına inanıp,diye hava atabilirdi.Şaka yapmıyorum, aynen şöyle yazmış resmi profilinde:Bir adamı da çıkıp, "Teknik olarakmümkün olsa da böyle yazma hocam,dalga geçerler!" diye uyarmamış.Gerçi Ahmet Hoca da adamlarını uyarmıyor.Özelliklediyorum. "Yandaşlarına" lafım yok. Allah herkesin çarşısına pazar versin, ne diyeyim.Lakin "adamları" çok çirkef. İşleri güçleri Hocalarına dokunana iftira atmak. "Liyakat" dedikleri bu muydu, bilemiyorum!..Fakire yıllar yılı atmadıkları iftira kalmadı. Aynı anda hemhemhem dedediler.Ahmet Hoca da "Bir insanın hem İrancı hem FETÖ 'cü olduğunu söylemek mantık dışıdır arkadaşlar" diyerek adamlarını uyarmadı...

***