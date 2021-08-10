Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CHP'lilerin gözündeki tek eksiği, AK Partili olması.

Diğer eleştirilerinin alayı bunun bahanesinden ibaret.

Zaten kendi partilerinden olsaydı heykelini dikerlerdi.

Geldiği günden beri hiçbir şey yapmayan İBB Başkanı'na ve her yağmurda adı "Mahsur" olarak telaffuz edilen Mansur Yavaş'a bile sırf kendilerinden diye toz kondurmuyorlar.

Gece gündüz çalışan Fahrettin Koca, CHP'li olsaydı gerçekten de yere göğe sığdıramazlardı.

Gelgelelim, asla "başkan" adayı olamazdı.

Kılıçdaroğlu buna engel olurdu.

Çünkü herhangi bir CHP'li aday başkan seçilirse, hazretin CHP Genel Başkanlık koltuğu gider.

Onun için AK Parti'den bozma birilerinin peşine düşüyor ya!

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'ndan'a kadar Kılıçdaroğlu'nun tüm "dostlarının"yarışı, CHP'nin "çatı adayı" olmakiçindir.Aradan kim sıyrılır?mi başka biri mi, orasını bilemem.Benim bildiğim şudur:kaset marifetiyle kendisini CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturtanlara. Yani, hangi baskıyı yaparlarsa yapsınlar CHP'li birini aday göstermeyecektir.Son günlerdesöylemlerini siz ne sanmıştınız?Hayır yani,diyen bir insan evladının emperyalizmle nederdi olabilir ki?Mesaj veriyor işte, şuncacık şeyi anlamadınız mı? CHP'li hiç kimseyi başkan adayı göstermeyecek. Çok zorlarlarsa da o CHP'li adayı'den beter edeceği muhakkak!

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Sayın Fahrettin Koca'nın çoğu iktidara yakıngözündeki tek eksiği de'nun ağzına bakması.Bilmiyorum,başka kimin ağzına bakacaktı? Gerçi her bilim adamının ağzına da bakılmaz.Mesela, bir dediği bir dediğini tutmayangibilerinin ağzına bakmak da ne kadar doğru, tartışılır.Fakatgüruhunun ağzına bakmaktansa ben kendi payıma'ın ağzına bakarım. Hiç değilse adam enfeksiyon hastalıkları uzmanı.Doğrusunu isterseniz aşı hakkında konuşmak istemem."Cennet ve cehennemle ilgili ileri geri laf söylemek istemem. Çünkü ikisinde de dostlarım var..." demiş ya, benimkisi de o hesap.Aşı karşıtları içinde bir hayli dostum var... "Aşıcıları" da üzmek istemem. Her şeyden evvel kendimi üzmek istemem, zira ben de aşı oldum.Fakat tutarsızlığa da sessiz kalamam!..Aşı karşıtlarının argümanlarını biliyorsunuz: Küresel güçlerden girip kısırlıktan çıkıyorlar. Doğal sürecini tamamlamayan aşıyı daaddediyorlar.olsaydı hiç uzatmaz,diye kestirip atardı.Buna mukabil, "aşıcıların" argümanı da malumunuz modern tıp camiası falan... Bilimi referans göstermekle kalmıyorlar, aşı karşıtlarına dadiyorlar.İşin tuhafı, "sanatçılar" üzerinden halkı etkilemek içinkampanyası düzenliyorlar.Bu durumda aşı karşıtları dademeye hak kazanmış olmuyorlar mı?