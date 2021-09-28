Başkan Erdoğan S-400 hava savunma sistemleri konusunda CBS televizyonuna verdiği söyleşide ilk günkü kararlılığını sürdürdü.

"Müzakere ederiz" falan demedi. Yani, hiçbir şekilde açık kapı bırakmadı.

"Siz hâlâ S-400'lerin yeni partisini alma niyetinde misiniz?" şeklindeki soruya, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz..." cevabını verdi.

ABD'nin iradesine rağmen Türkiye'nin bu kadar kararlı duruş sergileyeceğine inanmakta zorluk çeken sunucu:

"Bu, yanıtın 'evet' olduğu gibi anlaşılıyor..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ne demek... Tabii ki evet" cevabını verdi.

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Mezkur programda, " Rusya , Türkiye'nin S-400'leri satın almaya devam edeceğini söylüyor. Neden buna devam ediyorsunuz? Biden sizden durmanızı istedi mi?" sorusuna Başkan Erdoğan rest çekercesine şu cevabı verdi:"Ona karışamaz... Siz bana Patriot vermezseniz, savunma noktasında benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gayet güzel bir açıklama yaptı. 'Biz ortaklarımızın kimden, nerden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz' dedi..."CBS televizyonu sunucusu..."Ülkenizin ana muhalefet partisi lideri, 'S-400'ler neden alındı bilmiyorum. Kim bize saldıracak' dedi. Buyurun, bu da gerçek" demedi...Veya...'in "S-400'lerin Saray'ın korunması için alındığına dair bir duyum var" sözünü hatırlatarak, "Buyrun bu da gerçek" demedi...Çünkü...Aklı başında hiç kimse ipe sapa gelmez lakırdılarla durduk yere kendisini küçük düşürmek istemez.Haliyle...Şu bizim anlı şanlı muhalif yazarçizerlerimiz gibi, "S-400'lerin fişini bile takamazsınız... Takarsanız CAATSA'yı (ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası) görürsünüz!.. S-400'ler artık depolarınızda çürümeye mahkum borudur. Peki, bu borular için harcadığınız paranın boşa gittiğini düşünmüyor musunuz?" da demedi.Şayet "malum muhaliflerimiz" gibi şapsallık edip bu soruyu sorsaydı..."Madem fişini bile takamayacağımıza inanıyorsunuz ve madem CAATSA ile bize engel olacağınızı düşünüyorsunuz neden her platformda S-400'leri büyük bir sorun olarak gündeme getiriyorsunuz? Ayrıca, paramızın boşa harcanmasını kendinize dert ediyorsanız, öncelikle bizden gasp ettiğiniziade edin..." cevabını alacağı kuvvetle muhtemeldi.

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Peki söz konusu parayı gasp eden ABD'ye şimdiye değin bir çift laf eden birduydunuz mu?Bakınız,mezkur televizyon programında ne söyledi: "Biz F-35 uçaklarını aldık ve 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat Amerika bize ödemesini yaptığımız bu uçakları teslim etmedi (...) Trump'ın döneminde bu konuyu görüştüğümüzde Trump şunu söyledi: 'F-35'ler için 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapan Türkiye'ye F-35'leri niçin vermiyoruz?' Bunu dünya basınının önünde söyledi..."bile bunu dile getirirken, küresel sistem yandaşı muhalefetimiz, "Amerika CAATSA yaptırımlarını uygulayacak. Ekonomi batacak, siz de gideceksiniz..." diye bayram ediyordu.Gerçi bunda da şaşacak bir şey yok. "" davamızı "saldırganlık" tesmiye eden,yabancı yatırımcıya, "" diyen zihniyetten ne beklenirki!Bu zihniyetle malul CHP'yi "muhafazakar mahalleye" sinsi bir şekilde pazarlamaya çalışan "muhafazakar yazarçizerler" var!Acaba yatacak yerleri var mı?