Bundan 45 yıl önce çıkardıkları dergiyi takdim etmek için Üstad Necip Fazıl'ı ziyaret ederler.

Üstad dergilerini ve duruşlarını öyle beğenir, öyle heyecanlanır ki kapandıkları odadan bambaşka biri olarak çıkar. Adeta gençleşir, dinçleşir...

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şaşırır. "Ya siz Üstad'a ne yaptınız?" der, "Daha önce koluna girerdik yürümeye kalktığında... Şimdi elimizi uzatınca vuruyor, tutmayın diye... Ne yaptınız arkadaş siz Üstad'a?"

Bir şey yaptıkları yoktu.

Üstad, "İşte bütün meselem, her meselenin başı / Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı!" diyerek bir ömür aradığını onlarda bulmuştu. Hepsi bu!

İki kişiydiler...

Ömür boyu hiç kopmayan iki dava arkadaşı, iki gönüldaş. Biri 16 yıl hücrede çürütülen merhum mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, diğeri 5 gün önce aramızdan ayrılan Yalçın Turgut Balaban.

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Mirzabeyoğlu,ve FETÖ'nün ortak düşmanıydı. Daha 90'lı yılların başında Fetullah'ın "ABD köpeği" olduğunu haykırmıştı... İşkencelerden geçmiş ama milim eğilmemiş, susmamıştı; içerdeyken eserleri 60'ı geçmişti.Dönemin Cumhurbaşkanı (eski Büyük Doğu'cu), af yetkisi olduğu halde, Mirzabeyoğlu'nun 16 yıl suçsuz yere mahpus damında çürümesini seyretti.Dahası, eski günlerin hatırını hiçe sayıp,'nun ve'un vefatlarının ardından bir taziye tweet'i bile atmadı.Yalçın Abi, Saint Joseph Lisesi'nden sonra İÜEF Fransız Filolojisi'nde okumuş, uluslararası sergileriyle, çizgileriyle, desenleriyle, karikatürleriyle birçok ödül almıştı. Necip Fazıl 'ınsözüne mazhar olmuş çok büyük birsanatçı ve aksiyon adamıydı.

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