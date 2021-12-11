Geçtiğimiz günlerde (6 Aralık) ahiret yurduna hicret eden Prof. Teoman Duralı'yı yıllar önce bir televizyon programına misafir ettiğimde hasbi ve dobra sesi kulağıma değer değmez müthiş güven duyduğumu dün gibi hatırlıyorum.
Öyle bir ses sahibi kılınmıştı ki kişiliğiyle tastamam müsemma.
Nasıl tok, nasıl gümrah!..
Hiç tanımasanız bile bu sesin sahibinin yarım yamalak konuşmayacağı, kimsenin avuruna zavuruna bakmayacağı, "demeye getirmek" ile asla işi olmayacağı, neyse meramı "dan" diye söyleyeceği hissine kapılırdınız.
Şehrin öte yanından gelen tam bir kahraman gibiydi.
"İngiliz-Yahudi medeniyetinin" bilumum taşeronlarının olanca ayartıcılıklarına, köklerimizden utanan müstağrip aydınların iğvasına karşı, "Taklit, teslim olmak, giderek yok olmaktır" diyerek özgüven aşılayan müthiş bir bilgeydi.
***Merhum Teoman Hocamız bilge olduğu kadar da mütevazıydı.
***Teoman Hocamız henüz 4-5 yaşlarındadır. Zonguldak Kozlu'daki evlerinin penceresinden denize bakar. Uçsuz bucaksız Karadeniz'e. "Gökyüzüyle denizin birleştiği ufuk çizgisinde ne var?" diye merak eder durur. Büyük bir olasılıkla su oradan boşluğa dökülüyor diye düşünür. Günün birinde gemi şeklinde bir tahta parçası bulur. Arkadaş grubunda yer alan kendisinden 6-7 yaş büyük bir çocuğa, "Abi bak, ne buldum?" deyince arkadaşı ilgisiz gözlerle bakıp, "Bu tekne" der, "Kim bilir o karşı tarafta bir çocuk kaybetmiş olmalı..." Şoke olur. "Abi" der, "Karşı taraf dediğin ne, oradan su boşluğa dökülüyor!" Arkadaşı bakakalır. "Oğlum sen ne kadar aptal bir çocuksun!" der, "Ne suyu, ne dökülmesi; orası Rusya."