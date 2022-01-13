Ömer Seyfettin'in "Kaşağı"sı çocuk yaşta öyle bir kardeş yarası açmıştır ki içimde ne zaman birinin kardeşine bir şey olsa bu yara kanar.

Bazı metinler böyledir, adeta vurgun yersiniz!

"Can veren oğullarının kara haberlerini alan annelerin içinde kaynayan mahşeri" anlatan Erdem Bayazıt'ın o şiiri mesela.

"Sara" (Edebiyat, 1975) şairi Halis Altındağ'ın trafik kazası sonucu vefatı üzerine Nuri Pakdil ustamız şöyle yazmıştı: "Ölümle özdeşleşti otomobil. Kuşkusuz yaşamın da kardeşi oldu. Ölümle yaşam iç içe otomobilin içinde. Bir işaret ediyor, bir ona işaret ediyor. Halis Altındağ için ölüm yanı çalıştı otomobilin..."

Ahmet Çalık için "otomobilin ölüm yanı çalışınca" çocukluğumdan içime işleyen o kardeş yarası nasıl kanadı anlatamam.

Kardeşim gibi hissettim, kardeşim gibi hissediyorum. İçimde kaynayan bir mahşer gibi.

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Oysa'ı tanımıyordum. Daha doğrusu herkes kadar tanıyordum;ve en son olarak da'umuzda top koşturan milli futbolcumuzdu.Adamlığını, yardımseverliğini, diğerkâmlığını, çocukları sevindirmek için yaptıklarını ve inanç dünyasını bilmiyordum...Ahmet Çalık'ın ölümüne herkes üzüldü. Görebildiğim kadarıyla, aynı gün içinde TT de yapıldı. İçlerinde, "Hafta sonu maç yapacaktı, kara toprakta yatıyor şimdi" diye yazıklananlar da oldu.Sonra, herkes için "başkasının ölümü" oluverdi ve geçti bitti. Yani, durup üzerinde düşüneceğimiz ölüm pat diyeoldu.Esas konudan kaçarcasına hayatın hayhuyuna döndü herkes; gırtlağına kadar politikaya!..Ölümler de durup düşünmemize neden olmuyorsa, tükettiğimiz şeylerin arasında bir şeydir hayat; "yaşanmaya değer hayat" değildir.

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Malumunuz, Antik Yunan mitolojisinde, bir kayayı yuvarlayarak bir tepenin zirvesine kadar taşımaya mahkûm edilmiştir. Her seferinde zirveye ulaşmadan hemen önce kaya aşağı yuvarlanır ve Sisifos aynı şeyi en baştan tekrarlamak zorunda kalır.Bu döngü, sonsuza dek devam edecektir;budur., "Sisifos Söyleni" eserinin sonunda bu miti aktararak absürt olanın karşısında gösterilmesi gereken tutumu şöyle ifade eder: "Sisifos'u mutlu hayal etmek gerek..."'ın programına konuk olan, Camus'nün bu yorumunu tatmin edici bulmaz.Neden tatmin edici bulmadığını daadlı yeni filmindeki "kahramanının" gördüğü bir rüyayı aktararak anlatır: "Rüyamda bir kayayı bir tepenin zirvesine taşımaya çalışıyor, durmaksızın itekliyorum. En sonunda kayayı zirveye ulaştırmayı başarıyorum da! Ama şimdi elime ne geçiyor? Tepenin zirvesinde bir kaya!"Ölümün hayata kattığı manaya ermeyince varılacak yer nihayetinde budur:"Tepenin zirvesinde kaya!"Bize istikamet ve dirayet gerekli. Bunun için de sabır. Lakin,'in "Taşmayan sabır sabırdeğildir" dediği sabır değil, merhum'in "SatrançDersleri"nde vurguladığı ontolojiksabır:"Ve sabır olmasaydı, yeryüzünde bir gün kalınabilir miydi?"