ABD, Rusya'ya gündüz gözüyle İran muamelesi yapmaya başladı.
Rusya Merkez Bankası ve Varlık Fonu'nun dolar rezervlerine erişimini kesmenin başka bir izahı yok.
Rusya'nın suçu, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik tehdidi olarak değerlendirip Ukrayna'ya saldırmaktı.
İran'ın suçu ise 79'da "devrim" yapmaktan ibaretti. Sırf "devrim" yaptıkları için mal varlıkları dondurulmuştu.
Şimdiye değin "Bu nasıl haydutluktur!" diyen Batılı bir medya mensubu çıkmadı...
Suriyeli çocukların cesetleri karaya vurduğunda da tek dertleri mültecilerin ülkelerine girmesine engel olmaktı.
Malumunuz, Ukraynalılar için, "Bunlar bizim gibi mavi gözlü, sarı saçlı insanlar. Gelişmekte olan üçüncü dünya vatandaşları değil. Hayatlarını kurtarmak için bizimkine benzeyen arabalara binen Avrupalılardan bahsediyoruz, Suriyelilerden değil. Bunlar Ukrayna'dan gelen Hıristiyanlar, beyazlar..." diyorlar.
Gizli saklı da değil, matah bir şeymiş gibi uluorta "itiraf" ediyorlar.
Peki...
"Yaptırım yarışına giriştiğimiz Rusya bir İran değil, işgal ettiğimiz ve ilaç ambargosu yüzünden on binlerce çocuğun ölümüne neden olduğumuz Irak da değil, kadınları burkalı Afganistan da. Bunlar bizim gibi arabalara binen Hıristiyanlar!.." diyen neden çıkmadı? Menfaatleri söz konusu olduğunda inandıkları tüm değerleri, demokrasi, insan hakları, hukuk ve hatta dinlerini dahi anında araçsallaştırırlar.
Tanrı işlerine geldiği kadar tanrıdır. Menfaatlerine dokunduğunda tanrılarını bile çiğ çiğ yerler.
Taptıkları tek hakikat güçtür.
Amentüleri de şudur: "Güçlüysen haklısın, güçsüzsen veyl sana!"
***Birinci Dünya Savaşı'nın ardından altın standardını sona erdirip tüm dünyayı dolara, yani kâğıda bağlayarak kurdukları dünya sistemi, güçlü kalmalarının garantisidir.
***Her şeyden evvel Putin'in de parçası olmaya çalıştığı mahut sistemde nihayetinde hep "kasa" kazanır.