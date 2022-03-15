"Gideriz!.."

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"Bak gideriz!.."

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"Ama kesinlikle gideriz..."

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"Bu ülkede yaşamak istemiyoruz. Biz gidiyoruz, ne haliniz varsa görün!.."

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"İnadına gitmiyoruz!.."

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Evet, komik.yollu onca tehditten sonra "Giderseniz gidin ne yapalım, kalanlarla devam ederiz..." karşılığını alınca, "Biz doktorlar buradayız, inadına hiçbir yere gitmiyoruz" demenin başka bir izahı yok.Her şeyden evvel...'ın söz konusu tepkisi, bu ülkeyi terk etmekle tehdit eden doktorlaraydı,Hakkını arayan doktorlara hiç değil.Öyle olsaydı daha dün, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarınkapsamında kataloğa dahil edilmesinden, aile hekimleri dahil maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmelere kadar bir dizi "müjde" saymazdı.Teklif ayrı, tehdit ayrıdır.Bu ülkenin "yurtsever" doktorları, kendisini yetiştiren bu ülkeyi terk etmekle tehdit etmez.Kimsecikler; tehditlereboyun eğilmeyeceğinin ifadesi olan sözleritüm doktorlara hasretmesin.Aslında fazla söze hacet yok.Sayın Erdoğan'ındolayımında dün yaptığı konuşmaher şeyi vuzuha kavuşturur nitelikte: "Bizülkemizin büyük fedakârlıklarla ve sabırlayetiştirdiği her bir hekimden istifade edilmesigerektiğine inanıyoruz. Tıpkı diğer pek çokalanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gözüve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıyakayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareketedenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekteistikametlerini yeniden kendi ülkelerineçevireceklerinden şüphe duymuyorum..."

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Şu hale bakar mısınız:son günlerde tüm dünyanın dikkatini Türkiye'ye çekecek boyutta bir diplomasi başarısı gösterirken (ve bu nedenle birçok ülke lideri Türkiye'yi ziyaret yarışına girmişken)TTB işbirliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı araçsallaştırarak Erdoğan'a "kara çalmayı" marifet sanıyor.Bari 14 Mart Tıp Bayram'ını bu işe meze yapmayın. Hepsinden geçtim,'ten (Hikmet Boran) utanın.O ki İngiliz işgali altındaki okulunda öğrencileri örgütleyerek 14 Mart'ta tüm müstevlilere karşı Türk bayrağı asan kahramandı. Daha sonra da'ne katılarak'e hitaben şu konuşmayı yapandı: "Paşam üyesi olduğum tıbbiyeliler, beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak için gönderdiler. Mandayı kabul edemem. (...) Örneğin manda fikrini siz kabul ederseniz, sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak lanetleriz..." diyendi.Peki...Tıbbiyeli Hikmet'in İngiliz işgalcilerine karşı çıktığı günün armağanı olan 14 Mart Tıp Bayramı'nı Erdoğan'a lagaluga etmek için araçsallaştıran TTB dahil muhalif güruh ne yaptı, ne yapıyor? Neomandacılığa taş döşemekten başka!Türkiye'nin dört bir yanı kuşatan emperyalistlere ve taşeronlarına karşı tek bir eylemlerini duyan, gören var mı?Tam aksine...ABD'nin binlerce TIR silah yardımı yaptığı terör örgütüne karşı Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonuna,diyerek tepki göstermişlerdi.Hangi birini sayalım. "Hendek terörüne" karşı da Türkiye'yi suçlamışlardı...Yazık, bu ülkeden çoktan "gitmişler" de haberleri yok!