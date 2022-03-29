"Düşmanlık" kıvamında AK Parti karşıtı "Tele 1" adında bir kanal var. Bahçeli'nin ifadesiyle, Zillet İttifakı'na da adanmışçasına "yandaş".
Genel Yayın Yönetmeni, Birgün gazetesi yazarı Merdan Yanardağ adlı bir muhterem.
İzlediğim bir kanal değil, sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum.
Lakin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a rastlarsam (Ki sevgili Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası'na konuk oluyor...) kesinlikle bakıyorum.
Evet, hastasıyım... Nerde ne konuşsa kulak kesilirim.
Geçenlerde, Sapanca Muhtarlar Derneği'nin toplantısında, "Yeni dönemin inşasında en önemli aktörler muhtarlar olacaktır!" diye bir söz etti ki al duvara, olmadı kamyon kasasına, olmadı CHP parti teşkilatlarına yapıştır. O derece.
"Sırf muhtarlar toplantısı yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahfif eden bunlar değil miydi?" gibi sorular aklınıza gelmesin. Boş verin, Engin Özkoç'un keyfini çıkartmaya bakın.
Vaatleri de damardan... "En azından bir evim, bir arabam olsun istiyorsanız, ilk seçimde 6 oka basın!" dedi, daha ne olsun. (Bu vaatten Kılıçdaroğlu'nun haberi olduğunu sanmam. Olsa zaten kendisi dillendirirdi.)
Her şeyden evvel 6 ok mu kaldı, 6'lı yuvarlak masa var sadece. "Devletçiliği" Babacan, "laikliği" de Karamollaoğlu temsil ediyor galiba. Bu durumda "devrimcilik" de Davutoğlu'na kalıyor. Sağlık olsun.
O değil de Engin Özkoç gerçekten bir derya.
Geçen gün "Türkiye'de bugün en çok korkan insan Recep Tayyip Erdoğan'dır..." dedi iyi mi? Bunun lideri Kılıçdaroğlu da "Erdoğan benden çok korkuyor" demişti.
Gerçi "yenilmeye doymayan pehlivanı" yenmekten kim korkmaz?
***Tele 1'e kapatma cezası verildiğinde, Müjdat Gezen, kankası Uğur Dündar'ın balmumuyla program yapmıştı.
***Merdan Yanardağ da az "yoldaş" değilmiş hani. Ukrayna-Rusya krizinde öyle şeyler söyledi ki Emre Kongar bile canlı yayında abandone oldu.