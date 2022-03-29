"Düşmanlık" kıvamında AK Parti karşıtı "Tele 1" adında bir kanal var. Bahçeli'nin ifadesiyle, Zillet İttifakı'na da adanmışçasına "yandaş".

Genel Yayın Yönetmeni, Birgün gazetesi yazarı Merdan Yanardağ adlı bir muhterem.

İzlediğim bir kanal değil, sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum.

Lakin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a rastlarsam (Ki sevgili Uğur Dündar'ın Demokrasi Arenası'na konuk oluyor...) kesinlikle bakıyorum.

Evet, hastasıyım... Nerde ne konuşsa kulak kesilirim.

Geçenlerde, Sapanca Muhtarlar Derneği'nin toplantısında, "Yeni dönemin inşasında en önemli aktörler muhtarlar olacaktır!" diye bir söz etti ki al duvara, olmadı kamyon kasasına, olmadı CHP parti teşkilatlarına yapıştır. O derece.

"Sırf muhtarlar toplantısı yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahfif eden bunlar değil miydi?" gibi sorular aklınıza gelmesin. Boş verin, Engin Özkoç'un keyfini çıkartmaya bakın.

Vaatleri de damardan... "En azından bir evim, bir arabam olsun istiyorsanız, ilk seçimde 6 oka basın!" dedi, daha ne olsun. (Bu vaatten Kılıçdaroğlu'nun haberi olduğunu sanmam. Olsa zaten kendisi dillendirirdi.)

Her şeyden evvel 6 ok mu kaldı, 6'lı yuvarlak masa var sadece. "Devletçiliği" Babacan, "laikliği" de Karamollaoğlu temsil ediyor galiba. Bu durumda "devrimcilik" de Davutoğlu'na kalıyor. Sağlık olsun.

O değil de Engin Özkoç gerçekten bir derya.

Geçen gün "Türkiye'de bugün en çok korkan insan Recep Tayyip Erdoğan'dır..." dedi iyi mi? Bunun lideri Kılıçdaroğlu da "Erdoğan benden çok korkuyor" demişti.

Gerçi "yenilmeye doymayan pehlivanı" yenmekten kim korkmaz?

***

Tele 1'e kapatma cezası verildiğinde,kankası Uğur Dündar'ın balmumuylaprogram yapmıştı.Bundan mülhem, Engin Özkoç'un balmumuyla bir televizyon programı yapsam nasıl olur diye sordum kendime. Adı daolabilir. Böylece televizyonlara çıkmama kararıma da son vermiş olurdum. Balmumu yerine bizzat kendisi olmasını ben de isterim ama gerçekçi olalım, "Yoldaş Engin" buna cesaret edemez.demenin nedeni, (bileklerine kadar kıllı haline bakmadan) kıllı adamların yer sofrasında yemek yemesinden iğrendiğini söyleyen bizim'in (Aysever) Tele 1'deki programını "yoldaşlar" diye duyurması.Tele 1'e RTÜK ceza verdiğinde, "Merdan Yanardağ yoldaş ne görev verirse yaparım" demişti. Şimdi program yapıyor, hayırlı olsun.

***

Merdan Yanardağ da azdeğilmiş hani. Ukrayna-Rusya krizinde öyle şeyler söyledi kibile canlı yayında abandone oldu.Baştan beri Rusya'dan yana tavrını koydu. Dahası,'nun sistematik provokasyonlarla Ukrayna'da kışkırtıcılık yaptığını, Rusya'nın işgal değil kendini savunduğunu dile getirdi.Gelgelelim, ölümüne desteklediği "Zillet İttifakı" tastamam NATO'nun yanında.Mesela Kılıçdaroğlu, "NATO'yu sadece savunma gücü olarak görmemek lazım. Savunmanın yanında NATO demokrasiyi de savunan bir kuruluş... Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız..." dedi.Uzun lafın kısası...Merdan Yanardağ gibi "yoldaşlar" Ukrayna- Rusya Savaşı dolayımında ABD karşıtı, antiemperyalist tutum sergiliyorlar ama, müstevlilerin ve özellikle de ABD Başkanı'ın açıkça desteklediği "Zillet İttifakı"na yandaşlık yapmaya da fasılasız devam ediyorlar!Kafaları mı "karışık" yoksa..."Mesele AK Parti karşıtlığıysa, antiemperyalizm dahil gerisi teferruattır" anlayışına düçar olacak kadar tozuttular mı?