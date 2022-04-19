Yurttan Sesler Korosu, Levent Kırca'nın unutulmaz parodileri arasındaydı.

Koro "Hastayım yaşıyorum / Görünmez hayalinle" derken, muhtelif kafa sesleri duyuluyordu.

Mesela, içlerinden biri, "Benim gibi yakışıklı biri dururken şu kılkuyruk oğlana verdiler soloyu..." diye sitem ediyordu.

Durduk yere aklıma gelmedi. Yuvarlak masa 6'lısı çağrıştırdı.

Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan mürekkep malum 6'lının dillerinde koro halinde, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" var.

Lakin kafa sesleri muhtelif.

Ah şu yuvarlak masanın dili olsa da anlatsa!..

KILIÇDAROĞLU - (Akşener'i işaretle) "Peşin satan gibi oturmuş bakıyor. Emanet milletvekili vermeseydim burada olmazdın unuttun mu? Başbakanlık cebinde garanti sanma. İşin sonunda CHP Genel Başkanı koltuğunu kaybedersem değil başbakanlık, siyaseti haram ederim sana. Ekrem'in yüzünde Rabbi yessir görmek neymiş o zaman anlarsın..."

AKŞENER - (Kılıçdaroğlu'na bakarak) "Ana muhalefet partisi genel başkanı ama cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya cesareti yok. Sonra da 'Erdoğan benden çok korkar' diyor. Ama sevimli, Davutoğlu gibi gıcık değil. (Davutoğlu'na bakarak) Sırf bunun gönlü olsun diye Suriyeli göçmenler meselesinde dilimi ısırıyorum. Bu yüzden de tepki oylarını Ümit Özdağ'a kaptırıyorum. Ama siyasi faturası beni ilgilendirmez. Ben baştan söyledim: Başbakanlık benim olacak, kimseye kaptırmam, gerisine de karışmam. Ne halleri varsa görsünler..."

DAVUTOĞLU - (Kılıçdaroğlu'nu işaretle) "Ben bunun yerinde olsaydım, çoktan adaylığımı ilan ederdim. Bunda siyasi formasyon eksikliği var. İyi ki de var..."

KILIÇDAROĞLU - "Bu adam durduk yere niye baktı şimdi bana. Hiç güven vermiyor hiç. Kendisini başbakanlık koltuğuna oturtan Erdoğan'ı satan bizi satmaz mı?.."

KARAMOLLAOĞLU - (Davutoğlu'nu süzerek) "Şuna bak, nasıl da geriniyor. Güya başkanlık sistemine karşı. Biz de yedik. Başkanlık versek imparatorluk ister. Sanki anlamıyoruz. Stratejik derinlik diye diye Suriye'yi karıştırdı..."

DAVUTOĞLU - (Karamollaoğlu'na dik dik bakarak) "Bana bak sakallı. Suriye açıklamasıyla kendini ele verdin. Sen hâlâ ebedi çatı adayın Gül adına konuşuyorsun... Kimse benim gücümü test etmeye kalkmasın..."

GÜLTEKİN UYSAL - (Davutoğlu ve Babacan'a bakarak) "Boşuna kostaklanmayın. Bu masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olacak. Yok öyle..."

DAVUTOĞLU - (Gültekin Uysal'a bakarak) "Bu adam niye bakıyor acaba? Binde bir bile oyu yok. O cumhurbaşkanı kriteri açıklamanın hesabını vereceksin. Sen kimsin de racon kesiyorsun?.."

AKŞENER - "Asıl sen kimsin? Senin oyun daha mı çok sanki? Onun arkasında ben varım. Senin arkanda kim var?.. Bana bir şeyler olmaya başladı. Davutoğlu'nun kafa sesini mi duymaya başladım..."

Hepsi birden Babacan'a bakar ve hepsinin içinden aynı şeyler geçer: "Abdullah Gül'e vekâlet ettiği sinsi sinsi susmasından belli. Anlaşılan yine görünür olmadan tam göbeğinde yer alıyorsun..."

BABACAN - (Hepsine birden bakarak) "Biz ne dersek diyelim. Cumhurbaşkanı adayımızı HDP'ye beğendirmek zorundayız. Onların beğenilerini de Kandil belirleyecek. Kandil'in beğenisini de onlara binlerce TIR silah verenler... Biz de onlara kendimizi beğendirmek için bu masayı kurmadık mı?.."