Sevgili Kılıçdaroğlu ABD'den yaptığı sosyal medya yayınında, "Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu" diyor.

Sizi bilmem ama benim dikkatimi çeken verdiği söz (artık neyse) değil, "Bay Kemal" etiketi oldu.

Yurtdışında da terennüm ettiğine göre, Erdoğan'ın mezkûr "hitabını" iyice benimsemiş demek ki.

Ne "Gandi Kemal" ne de "Mustafa Kemal"i bu kadar içselleştirmişti.

"Mustafa Kemal" etiketi mi?

Bunların bir profesörü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaktiyle Mustafa Sarıgül ile yan yana gelmesini öyle coşkuyla karşılamıştı ki bu "birleşmeden" gündüz gözüyle "Mustafa Kemal" terkibini üretmişti.

Kim ne derse desin, 6'lı masadakiler dahil, bunların Başkan adayı olarak dillendirdikleri içinde en sevimlileri bence sevgili Kılıçdaroğlu'dur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam bundan sonra "Güzel Kemal" derdim.

Biraz da "Güzel Kemal sözü" versin, memleket güzelleşsin.

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Malumunuz, Kılıçdaroğlu'nun Başkan adaylığına şiddetle karşı çıkan azgın muhalif güruh "" deyip durdu.Neden mi?.. Alevi olduğu için kaybedermiş de ondan... "İyi dede kaybetti, o da mı Alevi?" deseniz ne fayda!Çünkü, "" kurdukları için aday olmasını istedikleri malum belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'na nazaran herhangi bir artısını ortaya koyamadıkları için, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını dillerine dolamak zorunda kaldılar.Hem de "AKP'liler Alevi olduğunu gündeme getirir" diyerek... Ulan bu nasıl çakallıktır;'den önce siz gündeme getirmiş oldunuz ya işte!'ın TELE 1'inden'ın ODA TV'sine kadar yetmemiş,'ları da'in fonlu medyasında şakımıştı: "Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini..."Bunlar hadi neyse de, "Abimsin, canımsın ciğerimsin ama aday olma!" demeye getiren Soner Yalçın'a çok üzülmüştüm... Birader sen değil miydin Kılıçdaroğlu'nun Horosanlı olduğundan girip Ahi Evren adıyla maruf'yla akrabalığından çıkan. Hatta, Peygamber soyundan geldiğini (Seyyid olmaklığını) dile getiren...Hayır yani,'yla nasıl ve hangi ara bu denli"duygusal bağ" kurdun da şecereyi şaşırdın.

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Kılıçdaroğlu ilk kez ABD'ye gittiği dönemde uçakta yaptığı açıklamada, Alevi olduğunu söylemiş, ardından da "zenci"ABD Başkanı olabiliyor da, "Niçin bir Alevi Başbakan olmasın?" demişti.Sevgili Kılıçdaroğlu'na "Türkiye'nin zencisi" olduğunu hissettirenlerin önde gidenleri bugünlerde ona "aday olma" diyenlerdir.Güncelleyerek soralım: Müstevlilerin keşif kolu Oryantalistlerin "Ali'siz Alevi"si veya "Almanların Alevi"si olmadıktan sonra, niçin bir Alevi cumhurbaşkanı olmasın?Hayır yani, "Toplumumuz eşcinsel evliliğe henüz hazır değil" diyen İ'nun her tarafı Sünni olsa ne olur olmasa ne olur!..Alevifobi sanıldığının aksine kimi muhafazakarlardan ziyade, ceberut modernleşmecilerin marifetedir.Bakınız, Murat Belge'nin dayısı"Nur Baba" romanında, Bektaşi tekkesini"randevu evi" veya "sevişme mahalli"olarak anlatır. Çizdiği Alevi- Bektaşi imajınagöre Aleviler sabah akşam içki içer, ensestiçağrıştıran sapkın ilişkilere varıncaya kadarher türlü ahlaksızlığı yapar, zevk ve safa dışındabir şey bilmez.1913'te yazdığı 1921'de tefrika ettiği romanını gelen tepkiler üzerine "tevil" eder ama beyhude.Zira, dine ilişkin her şeyi hayattan söküp atmanın, dahası ötekileştirmenin romanıdır.Ve, nihayetinde Alevilik - Bektaşilik de dine içkin bir yol, bir tarikattır.