İSTİKLAL'imize yapılan kanlı saldırının ardından kimi muhalifler en ufak bilgiye/ bulguya dayanmaksızın anında şavulladı.

Mesela...

Aziz Nesin'in adı lazım değil bir oğlu, "Devlet seçim çalışmalarını başlattı" dedi.

Evet, çok mantıksız.

Fakat, hakkını teslim edelim: Ne Erk Acarer adlı şahıs gibi ne de Akşener'in şehit bacısına küfreden o milletvekili gibi lafı dolaştırdı. İçinden (gönlünden mi deseydik?) geçeni "dan" diye söyledi.

Hülasa, yutkunmadı, kıvırmadı, "muhalif koro" gibi sureti haktan görünmeye çalışmadı.

Şayet muhalif koro gibi yapsaydı, "Devlet seçim çalışmalarını başlattı" yerine, "Sınırları kapatın" demesi icap ederdi.

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Muhalif koro işini biliyor. Hem terör saldırısını araçsallaştırarak muhalifliğine meze yapıyor hem de sureti haktan görünmeyi başarıyor."Sınırlar kapatılsın" he mi?İyi tamam, kapatılsın; kapatılsın da, bunu öncelikle 6'lı masanızın "liyakat" timsali aktörü'na söyleyin. İBB Başkanı'yla zabıtayı (Nasılsın zabıta / Sağ ol...) denetleme törenlerinden fırsat bulursa, "stratejik derinlikli"politikasını da birinci elden anlatsın size."Sınırlar kapatılsın" ifadesini de bir zahmet netleştirin, muğlak bırakmayın.Davutoğlu'nun adamları da vaktiyle "Sınırlar kaldırılsın" derken böyle muğlaktılar.Şimdilerde birlikte olduğunuza göre sınır güvenliğimiziyöntemiyle sağlayacaksınız galiba.Şaka bir yana da, aynı masa etrafında muhalefet yapmanızı bumı borçlusunuz yoksa?

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Emniyet güçleri, saldırıyı yapan teröristin PKK/PYD bağlantısını açıklıyor, siz hâlâ mahut örgütünün adını vermekten imtina ediyorsunuz!Neyi karartmanın gayreti içindesiniz?demedenevvel, terörörgütüne gönlünüzdeaçtığınız sınırlarıkapatın önce.Şayet, söz konusu terör örgütünün Türkiye'yi savaş suçlusu göstermek için ürettiği kimyasal silah yalanıyla algı oluşturmaya çalışanları canhıraş bir şekilde arkalamazdınız.Bu ülkenin"ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz"diyecek kadar net bir şekilde İstiklal'imizeyapılan saldırının merkez üssünü işaretediyor, gıkınız çıkmıyor!Neden hep böylesiniz!Türkiye'ye gelince "muhalif" kesiliyorsunuz,'ye gelince suspus oluyorsunuz!ABD sınırlarımıza silah yığmış'la tatbikat yapıyor, terör örgütüne binlerce TIR silah veriyor, Türkiye'ye ambargo koyuyor, parmak sallıyor, F-35'lerde olduğu gibi kazık atıyor,saldırısının elebaşına yardım ve yataklık yapmaya devam ediyor, siz susuyorsunuz!.."Reelpolitik" diyemezsiniz, "muhalifsiniz" ya, sırtınızda yumurta küfesi yok!İstiklal'imize saldıran teröristediyen'aiçinizden tek bir kişi çıkıp da neden lafetmedi?Bu denliolmayı içinize nasıl sindiriyorsunuz?Hadi meşrebiniz müsait sindiriyorsunuz; peki ABD emperyalizmine ve taşeron terör örgütlerine karşı çıkan "yurtsever muhalifleri" neden itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz?Her muhalif sizin gibi 6'lı masanın "emir eri" olmak zorunda mı?E hani muhalife muhalefet yapılmazdı, siz neden yapıyorsunuz?