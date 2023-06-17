Muhalif ekonomistlerimizden Prof. Atilla Yeşilada'yı diğerlerine nazaran hep sevimli bulmuşumdur.
Hem "kültür-fizik" sahibi hem de hınzır ve çocuksu.
Bana öyle geliyor ki tarihçi olsaydı kuvvetle muhtemel İlber Ortaylı gibi bir şey olurdu.
Tek farkla ki, kimseciklere "Çok cahilsin, keşke ölsen" demezdi. Neyse...
Sayın Yeşilada her şeyden evvel yeminli muhalif değil. Burası önemli.
En azından, her dönemin ekonomi yönetimlerine birkaç ay mühlet veriyor, peşinen gömmüyor.
Ne ki, yeni dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sadece mühlet vermekle kalmadı. Kendi mahallesinden geldiğini iddia ettiği eleştirilere karşı da savunmayı ihmal etmedi: "Efendim işte bunlar Batı'nın adamı... Gaye Hanım'ı da Mehmet Şimşek'i de para simsarları getirdi... Bunlar kimsenin adamı değil..."
Yeşilada'mız bildiğim kadarıyla "seküler muhaliflerin" mukim olduğu mahallenin güzide bir sakiniydi.
Şayet mahallesini değiştirmediyse...
Gerek Mehmet Şimşek'e gerekse yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "Batı'nın adamı" diyen yok mahallesinde.
Tam aksine, Mehmet Bey ve Gaye Hanım'ın görevlendirilmesi hususunda "muhalif güruh" ilk kez iktidarla müttefik durumda. Hatta, iktidar çevrelerinden bile daha heyecanlılar desem, dilim şişmez.
Yeşilada'nın söz konusu sosyal medya programında kendi mahallesine söylediği şu sözü beni benden aldı: "Ama sürekli Batı düşmanlığı, ekmeğini yediğimiz finansal kapitalizmi kötülemek, inanılır gibi değil..."
Sen çok yaşa e mi Atilla Beyciğim.
"Ağa-ırgat" çelişkisini çağrıştıran, "Ekmeğini yediğimiz finansal kapitalizm..." ifadesini nereden buldun!
Çok güldüm, Allah da seni güldürsün.
***Atilla Yeşilada her ne kadar Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın göreve getirilmesinden hoşnut olsa da "değişimin" sırf ekonomiyle olmayacağını dile getiriyor.
***Bunların Prof. Daron Acemoğlu'su da aynı dertten mustaripti. Ekonomi konusunda alınması gereken önlemler arasında, Demirtaş ve Kavala gibi mahkûmların serbest bırakılmasını saymıştı. Boşuna lafın belini kırmayalım: "Yapısal reformların" nihai hedefi uluslararası sisteme tastamam "uyumlu" hale gelmektir.