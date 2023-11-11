Siyasi Siyonist İsrail rejimi hastaneleri vurmaya devam ediyor. En son kurbanları malumunuz, fosfor bombalarıyla yaktıkları çocuk hastanesi.

Ne ki, Gazze'deki soykırım sadece Netanyahu denen çocuk katili psikopata hasredilemez.

Her şeyden evvel, doktorlarının bile "Hastaneleri havaya uçurun!" çağrısı yaptığı ırkçı Siyonist "halkının" isteklerini gerçekleştiriyor.

Hayır yani, "Çocuklarımızı tehlikeye atmayın, gerekirse Gazzeli tüm çocukları öldürün..." diyen İsrailli asker annelerinin çocuklarıyla bombalamıyor mu Gazze'yi?

Gelgelelim, Hipokrat yemini eden İsrailli doktorların mahut çağrısı veya İsrailli asker annelerinin Filistinli çocukların kanına aşermesi veya Netanyahu'nun kan içici bir faşist olması İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazzeli sivil halkın üzerine 35 gündür bomba yağdırmasını izah etmeye yetmez.

Herkesin artık şuncağızın farkında:

ABD ve AB'nin "oluru" olmasa İsrail soykırım yapamaz, çocukları bombalarla parçalayamazdı.

Soru şudur: Biz burada kendi dünyamızda Gazze'deki soykırıma engel olamamanın sancısıyla kıvranırken, nasıl oluyor da bize "ulaşılması gereken uygarlık düzeyi" olarak gösterilen dünya soykırımı bu denli destekliyor? Hem de BM'deki "insani ateşkes" yönündeki tasarıyı dünyanın çoğunluğunun onaylamasına rağmen...

Cevap basit: Siyasi Siyonist network sayesinde.

Lafın burasında "Dinle ey güzel dünya" (atención mundo bueno) diyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya kulak vermenin tam vaktidir: "Önce Filistin halkını yok etmek istiyorlar, sonra tüm Müslümanları ve sonra da biz Katolik Hristiyanlara yönelecekler. Daha fazla geç olmadan Siyonistleri durduralım..."

Biraz uçuk kaçık veya grotesk gelebilir ama ırkçı Siyonistlerin Yahudilerin dışındaki herkesin kedilerine kul / köle olmak için yaratıldığına dair "inancını" aklınıza düşürürseniz anlamakta zorlanmazsınız.

Sonuç itibariyle, kendilerine boyun eğmeyen hele ki arıza çıkaranlar hangi dine mensup olursa olsun Siyasi Siyonizm'in hedefindedir.

İşin garibi şu:

Maduro dünyanın bir ucundan tehlikeyi görüp uyarırken, benim güzel ülkemin aklı evvelleri burnunun ucunu görmeyip "Bize ne Gazze'den!" diyebiliyor!

Üstelik, Siyasi Siyonistlerin vadedilmiş topraklar (Arz-ı Mev'ud) tesmiye ettikleri yerler arasında Venezuela yok ama Türkiye var.

Aynı aklı evveller tehlikeyi görmek şöyle dursun, gören ve gösterenlere karşı ilk günden itibaren canhıraş bir şekilde faaliyete geçtiler.

İlkin "Araplar bizi arkamızdan vurdular" dediler ama tarihi gerçekler bakımından buradan yürüyemediler. Ayrıca, Arapların arkasından vururcasına yalnız bıraktıkları Filistinlilere duyarsız kalmaya böylesine bir gerekçe üretmek vicdanlarda karşılık bulmadı. "Toprak sattılar" martavalı da yürümediği gibi Kuzey Kıbrıs'ta İsraillilerin satın aldıkları devasa toprakların gündeme gelmesine (istemeden de olsa) "vesile" oldular. En son olarak, "Hamas'ı FKÖ'nü bölmek için İsrail kurdurdu" diye saçmaladılar. Mahmut Abbas'ın kimi adamlarının nasıl ispiyonculuk veya işbirlikçilik yaptıkları ortaya çıktı. Zaten Netanyahu'nun planı, Hamas'ı Gazze'den çıkarıp işgallerine M. Abbasgilleri vekil tayin etmek değil mi?

Gelgelelim, Siyasi Siyonizm artık dünya kamuoyunun vicdanında mahkûm olmuştur

İsrail'in yalanları artık işe yaramıyor. Bilmem kaç çocuğun kafasını kestiler yalanı gibi "Hastaneyi biz değil Hamas vurdu" yalanları da ellerinde patladı. Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısına müdahale etmek için kendi sivil vatandaşlarını 7 Ekim'de bombalayarak katlettiklerine dair belgeler /fotoğraflar da ortaya çıkmaya başladı.

O kadar çaresizler ki, Lübnan'da Gazze'deki katliamı protesto etmek için çekilen bir videonun kamera arkası görüntülerini, "Gazze'de çocuk öldürülmüyor, Filistinliler sahte videolar çekiyorlar" diye gündüz gözüyle yutturmaya çalışıyorlar.

Ellerinde tek bir şey var, her zaman denedikleri ve hep sonuç aldıkları şey: MOSSAD ve CIA marifetiyle Holokost endüstrisini harekete geçirecek provokasyonlar yapmak.

Kullanışlı aptalları bulmakta zorlanmayacaklardır.

Gazze'deki soykırıma duyarsız kalmayan dünyanın tüm güzel insanlarını bu konuda dikkatli olmaya çağırıyorum.