Netanyahu soykırıma doyamadı; Filistinli çocukları kesmek için sabırsızlanıyor ama önlem almayı da ihmal etmiyor.

"Önlem" dediğim, küresel karartma. Elon Musk'ın Starlink uyduları Gazze'de çalışmayacak, artık hiçbir şekilde internet bağlantısı söz konusu olmayacak. Yani, Netanyahu adlı terörist elebaşı sessiz sedasız işini bitirecek, dünya kamuoyunun protestolarıyla rahatsız edilmeyecek.

Peki bunun için Elon Musk'ın İsrail'e kadar gitmesi gerekir miydi?

Hele hele Netanyahu ile Gazze sınırına gidip İsrail'in Aksa Tufanı "mağduriyetini" incelemesinin lüzumu var mıydı?

Mesele Starlink uydularıysa, bir telefonla da halledilirlerdi. Çelik yelek gibi mizansenlere ne gerek vardı?

Sarkastik yanını bildiğimiz Elon Musk'ın aklından, "Hey Bibi, sadece mağduriyetinizi değil, zaferlerinizi de görmek isterim. Mesela, hazır gelmişken İsrail bayağı diktiğiniz Şifa Hastanesi'nde de bir inceleme yapsam..." demek geçmiş midir acaba?

Hayır, bunu dile getirmesini beklemek fazla romantik olur. Zaten dile getirebilseydi Netanyahu adlı çocuk katilliye görüşmeye katlanmazdı.

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Anlaşılan o ki, sahibi olduğu X platformundaki kimi paylaşımlar nedeniyle Elon Musk'ın tabiri caizse burnunu sürtmek istemişler.Malumunuz, Media Matters for America, yayınladığı "antisemitizm" analizinde X platformunu suçlamış, büyük şirketler de reklamlarını kesmişlerdi.Siyasi Siyonizm'e göre "İsrail, Gazze'de çocukları katlediyor" demek bile "antisemitizme" giriyor.Neden mi?.. İsrail'in binlerce Gazzeli çocuğu öldürdüğünü dile getirmek, bütün bir dünyada Yahudi nefretini teşvik ediyormuş da ondan.Diyeceksiniz ki, "Ona bakarsanız yaptığı katliamlarla Yahudi nefretini teşvik edenlerin önde gideni Netanyahu değil mi?"Öyle ama bu düzen böyle; adını koydukları şeyin içini siz dolduramazsınız.

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Elon Musk'ın mezkûr İsrail ziyaretinin ardından X platformunda Gazze'deki paylaşımlara sınırlandırmalar getirileceği kuvvetle muhtemel.Demek ki, Musk'ın soykırım iması yapan Filistin yanlısı hesapların askıya alınacağına dair açıklaması'i kesmemiş...Elon Musk, "X Æ A-12" adını verdiği dünyalar tatlısı oğlunun yüzüne bakarken, 6 bin Gazzeli çocuğu katleden Netanyahu ile anlaştığı aklına gelirse ne yapacak, bilmiyorum.Benim bildiğim şudur: Netanyahu ile mahut şirketlerin X'ten reklamlarını çekmesi nedeniyle görüşmemiştir.Ayrışma da pazarlık da cari dünya sistemini kontrol eden iki büyük grup veya güç merkezi (Yahudi kökenli Rothschild ile Katolik kökenli Rockefeller) arasındadır.Unutmayalım ki, Tesla'yı iflastan Rockefeller ile iltisaklı sermaye kurtarmıştır.