Madonna’ya yerli otomobil

Otomotiv dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Dizel ve benzinli otomobillerin dönemi kapanıyor. Elektrikli otomobillerin dönemi başlıyor. Emisyon skandalı sonrasında birçok ülkenin dizel ve benzinli otomobillerin satışına yasak getirmesi de bu süreci hızlandırdı.

İşte tam böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği yerli otomobil projesinde somut bir adım atıldı. Beş babayiğitten oluşan "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu" elektrikli yerli otomobil için hareke geçti.

Yapılan hesaplara göre 2030'da elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 16, 2040'da yüzde 51, 2050'de ise yüzde 60'a çıkacak. 2050'de dünya yollarında 1 milyar elektrikli otomobil dolaşacak.

Elektrikli araç üretim maliyetinin düşmesi, hükümetlerin verdiği teşviklerin artarak devam etmesi halinde tahminler daha da yükseliyor. Bunha göre 2040'ta elektrikli araçların payı yüzde 60'a, 2050'de yüzde 90'a çıkıyor.

Bu duruma kayıtsız kalmayan dev otomotiv markaları elektrikli otomobil projelerini hızlandırdı. Ancak, benzinli ve dizel otomobiller için milyarlarca dolarlık yatırım yapmış dev markaların, elektrikli otomobillere geçişi kolay olmayacak. Yatırımlarını bir anda çöpe atmaları, fabrikaları kapatmaları mümkün değil.







ELEKTRİKLİ OTO DÖNEMİ

Bu tablo yeni markaların doğmasına neden olacak. Dinamik, hızlı hareket eden yeni markalar, elektrikli otomobil pazarında var olacak. Buna en iyi örnek Tesla. İlk otomobilini 2012'de satışa sunan Tesla, elektrikli otomobil pazarının lideri Renault- Nissan-Mitsubishi Grubu'nun "tahtını" zorluyor. Grup, bugüne kadar 500 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Tek başına Tesla'nın sattığı otomobil sayısı ise 230 bin adede ulaştı. Tesla'nın, Model 3 ile birlikte kısa süre içinde Renault-Nissan- Mitsubishi'yi sollayıp, liderlik tahtına oturacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca bugün dünyanın birçok ülkesi dizel ve benzinli otomobillerin satışını yasaklama kararı aldı. Norveç 2030, Hollanda 2025, Hindistan 2030, İngiltere 2040, İskoçya 2032, Fransa 2040'dan itibaren sadece elektrikli ve hibrit otomobillerin satışına izin verecek.

İşte "Türkiye'nin Otomobili Ortak Grişim Grubu"nun üreteceği elektrikli otomobili oldukça büyük bir pazar bekliyor. İç pazarda şimdiden onbinlerce siparış alan yerli otomobilin, global pazarlarda da büyük şansı var. Yeter ki iddialı bir teknolojiye sahip olsun.

Yerli otomobil projesinin açıklandığı günlerde Tesla'nın patronu Elon Musk Türkiye'deydi. Musk'ın instagramdan paylaştığı Anıtkabir fotoğrafının altına "Hey ne oldu benim Tesla?" diye soran Madonna'ya "Türkiye'nin otomobilini" vererek biz cevaplayalım.