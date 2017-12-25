17 koltuk değişti

Honda, Volvo, BMW, Land Rover, MINI, Citroen, Mitsubishi, Kia, Temsa, Peugeot, Volkswagen Binek Otomobil, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti ve Skoda olmak üzere toplam 17 markada yönetim değişti

2017 otomotiv sektöründe taşların yerinden oynadığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Çok sayıda üst düzey yöneticinin değiştiği bir yıl olarak hatırlanacak. Yılın ilk günlerinde başlayan bayrak değişimi, yılın son ayında sektörün önde gelen markalarının temsilciliğini yapan Doğuş Otomotiv'le zirve yaptı. Böylece aralarında Kia, Honda, Citroen, Mitsubishi, BMW, MINI, Land Rover, Temsa, Volvo, Peugeot, Volkswagen Binek Otomobil, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti ve Skoda olmak üzere toplam 17 markanın yönetimi değişti. Yılın ilk değişimi Honda Türkiye'de yaşandı. Ekim 2010'dan bu yana Honda Türkiye'nin Başkanı olan Hideto Yamasaki, 1 Nisan 2017 itibariyle görevini Takuya Tsumura'ya bıraktı. 5 Nisan itibariyle ise Volvo Car Turkey'de bir değişiklik oldu. Uzun yıllardır Türkiye'de marka bünyesinde görev yapan Sabri Sözen Genel Müdür olarak atandı.



LASTİKTEN OTOMOTİVE TRANSFER

Mayıs 2017'de Mitsubishi Motors'un Türkiye distribütörü Temsa Motorlu Araçlar'ın yeni Genel Müdürü Levent Akpulat oldu. Akpulat, 1992-2016 yılları arasında Brisa'da çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Baylas Otomotiv-Citroen Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bahattin Tatoğlu yerine Mehmet Emre Doğueri getirildi. Kariyerine 1998'de Peugeot Türkiye'de başlayan Doğueri, son olarak Suudi Arabistan'da Petromin Nissan'da çalışıyordu. BMW, MINI ve Land Rover markalarının distribütörü Borusan Otomotiv CEO'su Eşref Biryıldız, görevini 1 Temmuz'da Hakan Tiftik'e devretti. Tiftik, son olarak Mondi Tire Kutsan'da yöneticiydi.



BOMBA ETKİSİ YAPTI

Yılın son ayında Doğuş Otomotiv'de yaşanan değişiklik, sektörde bomba etkisi yaptı. Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürlüğü görevine; Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Markaları Genel Müdürü Gino Bottaro getirildi. 10 yıldır bu görevi yürüten Vedat Uygun ise Doğuş Oto Yönetim Kurulu üyesi oldu.



Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları Genel Müdürlüğü görevine; Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven atandı.



Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü, Yüce Auto- Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel oldu.



Yüce Auto-Skoda Genel Müdürlüğü görevine ise Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret Genel Müdürü Zafer Başar atandı.



2010'dan bu yana Temsa Ulaşım Araçları Genel Müdürü olan Dinçer Çelik, emeklilik dolayısıyla görevinden ayrıldı. 1 Kasım itibariyle Temsa Genel Müdürlüğü görevine Hasan Yıldırım atandı. İş hayatına 2001'de Almanya'da Fraunhofer Gesellschaft şirketinde başlayan Yıldırım daha sonra Daimler-Benz, Man AG, Neoplan ve Iveco'da çeşitli görevlerde bulundu.



Ağus tosT A Anadolu Grubu'nda gerçekleşen yeni yapılanmaya göre; Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, Garenta & ikinciyeni Genel Müdürü olarak görevine devam ederken, Kia Genel Müdürlüğü görevine Can Ağyel getirildi. Ağyel, son olarak Doğuş Oto Maslak Bölge Direktörü olarak görev yaptı.



Kasımda Peugeot Türkiye'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Genel Müdür Laurent Pernet kişisel sebeplerle PSA Grubu'ndan ayrıldı. Bunun üzerine İbrahim Anaç, 20 Kasım tarihinde Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı. 20 yıldır otomotiv sektöründe yöneticilik yapan Anaç, kariyerine 1997'de başladı. Anaç, son olarak Nissan Türkiye'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

