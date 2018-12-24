Fotofinişlik yarış

Otomotivde ikincilik için yaşanan rekabet nefesleri kesti. Renault yıl bitmeden liderliği garantilerken, Volkswagen, Fiat ve Ford ikincilik için yarışıyor. İkinciyi fotofiniş belirleyecek

2018'in bitmesine sayılı günler kaldı. Otomotiv pazarında hangi marka çok sattı, hangi marka küme düştü kısa bir süre sonra belli olacak. Ancak, yıl bitmeden bazı sonuçlar şimdiden kesinleşti. Yılın 11 ayında 66 bin 307 adedi binek otomobil olmak üzere toplamda 74 bin 303 adet araç satan Renault, hem binek otomobil, hem de toplam pazarda liderliği garantiledi. Pazarda ikincilik için yaşanan rekabet ise nefesleri kesti. Ocak-kasım döneminde Volkswagen 58 bin 483 adetle ikinci, Fiat 58 bin 212 adetle üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki marka ise 57 bin 832 adetle Ford.



YERLİ OTO DOPİNGİ

Volkswagen ile Fiat arasında 271 adetlik, Fiat ile Ford arasında ise 380 adet fark bulunuyor. Son düzlükte Türkiye otomotiv pazarında en çok satan ikinci markanın kim olacağını fotofiniş belirleyecek gibi görünüyor. Otomotiv pazarında 2000'lerde Türkiye'de üretim yapan Ford, Fiat ve Renault'nun hakimiyeti bulunuyordu. Ford uzun yıllar en çok satan markalar listesinde ilk sırada yer alıyordu. Bu tablo 2013'te değişti. Ford, pazar liderliğini kaybederken, daha önce alt sıralarda bulunan Volkswagen liderlik koltuğuna oturdu. Alman markası dört yıl boyunca bu unvanını korudu. 2017'de sıralama yeniden değişti. Dizelgate adı verilen emisyon skandalı sonrasında bazı dizel modellerini getiremeyen Volkswagen'in Türkiye'deki satışları geriledi. Ayrıca, Türkiye'de üretim yapan markaların binek model yatırımları meyvesini verdi. Yeni modellerle birlikte yerli üreticilerin satışları arttı. Liderlik el değiştirirken, Renault zirveye yerleşti. Fiat ikinciliğe yükselirken, Volkswagen üçüncü sıraya geriledi.



LÜKS OTODA TAHT OYUNU

Lüks otomobil segmentinde de kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yılın 11 ayında 13 bin 610 adetle Mercedes- Benz lüks otonun lideri konumunda bulunuyor. İkinci sırada 11 bin 133 adetle BMW, 11 bin 116 adetle Audi var. Liderle ikinci arasında 2 bin 477 adetlik fark bulunuyor. Bu kapanmayacak bir fark değil ama Mercedes- Benz'in 2016'da ele geçirdiği liderliği, bu yıl da koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Lüks otoda en çok merak edilen ise ikincinin kim olacağı. Ocak-kasım satışlarına göre ikinci sırada bulunan BMW ile üçüncü sıradaki Audi arasında sadece 17 adetlik fark var. Bakalım ipi kim göğüsleyecek?



HAFİF TİCARİDE LİDER BELLİ

Yılın 11 ayında en çok hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka 36 bin 93 adetle Ford oldu. Ford'u 24 bin 893 adetle Fiat, 15 bin 479 adetle Volkswagen izledi. Ford ile Fiat arasındaki farkın kapanması mümkün görünmüyor. Ford, 2000'lerin başından bugüne kadar ticari araç pazarının lideri konumunda bulunuyor. Geçen bu süre içinde liderlik üç kez el değiştirdi. Fiat 2008, 2009 ve 2014'te liderlik koltuğuna oturdu.



YERLİ SEDANLARIN SAVAŞI

2018'de en çok konuşulan konulardan biri de sedan rekabetiydi. İlk 11 ayda 26 bin 342 adetle en çok satılan sedan model Fiat Egea oldu. İkinci sırada 25 bin 530 adetle Renault Megane, 20 bin 899 adetle Toyota Corolla, 20 bin 769 adetle Honda Civic bulunuyor. Yıl sonunda ilk üç sırayı, markaların aralık performansı belirleyecek.