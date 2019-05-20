Direksiyon kadınlarda

Otomotiv dünyasında Mary Barra’nın General Motors’un CEO’su olması ile başlayan devrim devam ediyor. Şimdi de GM yönetim kurulunda kadın üyelerin sayısı erkekleri geçecek. Kadınlar otomotivin geleceğine karar verecek

2014'te erkek egemen otomotiv dünyasında devrim niteliğinde bir değişim yaşandı. Dünyanın en büyük otomotiv firmalarından General Motors'un (GM) tepesine bir kadın yönetici oturdu. 1980'de GM'de stajyer olarak çalışmaya başlayan Mary Barra, 34 yıl sonra şirketin ilk kadın CEO'su olmayı başardı. Böylece hem otomotiv dünyasında, hem de Amerikan otomotiv devi GM'de bir ilk yaşandı. Yaklaşık beş yıldır Barra'nın liderliğinde ilerleyen GM'in yönetim katında önemli bir değişim daha gerçekleşmesi bekleniyor.

GM'in 13 kişilik yönetim kurulundaki iki erkek üyenin emekli olmasıyla, erkeklerin sayısı beşe düşecek. Böylece yönetimde kadınlar çoğunluğu ele geçirecek. Yönetim Kurulu'nda Mary Barra ile birlikte Linda Gooden, Jane Mendillo, Jami Miscik, Patricia Russo, Carol Stephenson olmak üzere 6 kadın üye bulunuyor. Hazirandaki toplantıda kurulun vereceği karar belirleyici olacak. Kurulun mevcut durumu koruyabileceği ya da şartları değiştirebileceği söyleniyor.

Ancak GM'de değişiklikler bununla sınırlı değil. Yönetim kurulu üyeleri Jim Mulva ve Mike Mullen'in ardından, Tim Solso'nun da yıl sonunda emekli olması bekleniyor. Yani yönetim katında değişim devam edecek...



KADIN ÜYESİ OLMAYAN DA VAR

GM'den sonra otomotivde en fazla kadın yönetim kurulu üyesi olan şirket Volkswagen. Grubun yönetim kurulunda beş kadın üye bulunuyor. Aynı şekilde PSA Grubu'nun yönetim kurulundaki kadın üye sayısı da beş. Ford Motor Company'de üç, Fiat Chrysler'de ise iki kadın yönetim kurulu üyesi var. Toyota'nın ve Renault- Nissan-Mitsubishi Grubu'nun yönetim kurulunda da iki kadın yönetici bulunuyor. Yönetimde kadın yönetici olmayan markalar da var. Güney Koreli Hyundai'de kadın yönetim kurulu üyesi bulunmuyor. Bugün otomotivin geleceğine erkeklerin çoğunluk olduğu yönetim kurulları karar veriyor. Son yıllarda otomotivde yönetici konumunda çalışan kadınların sayısı artıyor. Bu tablo yavaş da olsa değişecek, kadınlar hakimiyet kuracak gibi görünüyor.