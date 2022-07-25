Avrupa’ya alternatif aranıyor

İhracatının yüzde 80’ini Avrupa ülkelerine yapan Türkiye otomotiv sanayisi, bölgede satışlar düşmeye başlayınca yeni pazarlara yönelmeye başladı

Çip krizi ve tedarik sorunu otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yılın ilk altı ayında küresel üretimde 2.6 milyon adet kayıp yaşandı. Yıl sonuna kadar kaybın 3.5 milyon adeti bulması bekleniyor. Diğer taraftan hammadde fiyatlarındaki artış ve yükselişe geçen enflasyon da satışları olumsuz etkiliyor. Bu nedenle 2022'de küresel otomotiv pazarı tahmini 89.3 milyon adetten 84.3 milyon adete indi. Dünyanın en büyük yenileme pazarlarından biri olan Avrupa'da da satışlar düşüyor. Avrupalı tüketici enflasyon nedeniyle otomobil talebini erteliyor. Yılın ilk altı ayında otomobil satışları yüzde 13.7 azalarak 5.6 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Büyük pazarlar Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya'da yüzde 11 ile 20 arasında düşüşler yaşandı. Daha önce 14 milyon adet olan pazar tahmini 12.2 milyon adete indi.



İHRACATIN % 80'İ AVRUPA'YA

İşte bu tablo ihracatının yüzde 80'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayisini farklı arayışlara itti. Otomotivciler radarına yeni pazarları aldı. İhraç pazarlarını çeşitlendirmek gerektiğini söyleyen Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, şunları anlattı: "Avrupa'da ilk altı ayda yüzde 13 bir talep daralması varken, haziranda yüzde 15.4 oldu. Ayrıca Avrupa'da enflasyon artarak devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği tedirginlik de var. Faiz artırımı beklentileri, talebi azaltacak konular. Avrupa'daki talebin daha da aşağı gitme ihtimali söz konusu. O yüzden yeni pazar çeşitlendirmelerine gitmemiz lazım."







UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Ticaret Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı 'Uzak Ülkeler Stratejisi' programına da değinen Eroldu, "Kritik Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) hızlandırılmalı. Yeni pazarlara giriş için destekleyici politikalar hayata geçirilmeli" dedi. Eroldu, ihracattaki daralmaya karşı iç pazarın da etkili olarak kullanılabileceğini sözlerine ekledi. Bu arada Ticaret Bakanlığı, Lübnan, Sudan ve Katar STA'larının iç onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Gürcistan ve Malezya anlaşmaları sonuçlanmak üzereyken Moldova ve Kuzey Makedonya başlamak üzere. Bakanlık, 17'den fazla ülkeyle STA müzakereleri yürütüyor.



SATILAN 2 ARAÇTAN 1'İ YERLİ

OTOMOTIV sanayisinin ilk altı aylık sonuçlarını açıklayan Eroldu, toplam taşıt araçlarında yerlilik oranının yüzde 45 seviyesinde olduğunu söyledi. Eroldu, şöyle devam etti: "Türkiye'de satılan her iki aracın biri yerli üretim. Bu Avrupa'da birçok ülkede olmayan bir şey. Yüzde 45'lik yerlilik payı Türkiye için bir gurur tablosu. Alt kırılımlara baktığımızda; otomobil yüzde 39-40'lar seviyesinde, hafif ticari araç 60'lar seviyesine yaklaşıyor."







9-10 MİLYAR $ DIŞ TİCARET FAZLASI BEKLENİYOR

TÜRKİYE otomotiv sanayisi 2021'de yaklaşık 9.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2022'nin ilk altı ayında bu rakam 4.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonunda 9-10 milyar dolar civarında dış ticaret fazlası bekleniyor.



OTODA YAŞ ORTALAMA 13.6

TÜRKİYE'DE 21.5 milyon araç parkı var. Otomobilde ortalama yaş 13.6, hafif ticari araçlarda 13.1, ağır ticarilerde 17, traktörlerde 24.3. Araç parkının yarısının 11 yaşından büyük olduğunu ifade eden Eroldu, "Türkiye'de 2000'den önce satılan araçların yüzde 50'si çevre kirliliğinin yüzde 80-90'ını oluşturuyor" dedi.



TOGG'UN ÜYELIK BAŞVURUSU BEKLENIYOR

EROLDU, Togg'un OSD'ye üyeliği ile ilgili sorulara da cevap verdi: "Togg şu anda üye değil. Ama mutlaka olur. Şu anda başvuru yok. Aslında çok güzel bir araç oluyor. TOGG, Türkiye için iyi bir yatırım, inşallah başarılı olur. Çok büyük bir challenge. Sonuçta biz otomotiv sanayii olarak; Türkiye'de yatırım yapan herkesin yanındayız. Bunlar önemli şeyler."



İNCELEMEYE GEREK YOK

Toplantıda Eroğlu'na eski OSD Başkanı'nın Togg'un üyeliği için seri imalata geçme, sonrasında fabrika inceleme vb prosedür uygulanacağını söylediği hatırlatıldı. Eroldu, bunun üzerine "Togg'da yerinde inceleme yapmamıza gerek olmayacaktır" dedi.