UFUK SANDIK

Son beş yılda motorlu taşıtlar için parça ve aksesuarların ithalatında yüzde 156 gibi yüksek artış gerçekleşti. Metal dökümden parçalarda ise Çin’in payı son üç yılda yüzde 175 arttı

2023'ten beri dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını ele geçiren Çin, sadece otomobilde değil yedek parça ihracatında da bir numara olma yolunda ilerliyor. Son birkaç yıldır yaşanan bu gelişme, güçlü otomotiv sanayisine sahip olan ülkeleri olumsuz etkiliyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Çin'den yedek parça ithalatı hızla artıyor. Son beş yılda motorlu taşıtlar için parça ve aksesuarların ithalatında yüzde 156 gibi yüksek artış gerçekleşti. Metal dökümden parçalarda ise Çin'in payı son üç yılda yüzde 175 arttı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv sektörünü tedarik sanayi özelinde değerlendiren bir anket çalışması gerçekleştirdi. 225 firmanın katıldığı Rekabetçilik Anketi sonuçlarına göre sektörün mevcut durumu ve öncelikli sorunları ortaya koyuldu.

DIŞ AÇIK SORUNU

Anket sonuçlarını değerlendiren TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, Çin'den yapılan ithalattaki hızlı artışa dikkat çekti. Birinci, "Bu artış, uzun vadede üretimin ithalata bağımlı hale gelmesine, yerli tedarikçinin zayıflamasına ve sanayimizin dışa açıklığının kritik seviyelere ulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, ithalata bağımlılığı azaltacak yerli üretim ve tedarik stratejilerinin hızla geliştirilmesi ve desteklenmesi hayati önemdedir" dedi.

YURTDIŞI YATIRIMLAR

TAYSAD'ın anketi yatırımın da yön değiştiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 27.23'ü yurt dışında tesis yatırımı planı yaparken bu ülkeler ABD, Çin, Fas, Romanya, Almanya, Doğu Avrupa ve Mısır olarak sıralandı. Türkiye'de kapasite artışının yavaşlarken, yatırım rotalarının yurt dışına kaymasının da endişe verici olduğu vurgulandı.