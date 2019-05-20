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ŞEBNEM BURSALI
20 Mayıs 2019, Pazartesi ŞEBNEM BURSALI

Oy ve Ötesi aranıyor!

Sözümüzü bitirmeden son bir hatırlatma daha yapalım. Bütün yerel-genelreferandum seçimleri öncesinde ve sonrasında jandarması gibi davranan, seçimlere hile karışacağını savunan Oy ve Ötesi oluşumundan haber alan var mı? Her nedense ilk kez 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde seslerisolukları çıkmadı! Bir tek tweet mesajı bile atmadılar.
Hep karşı tarafın yaptığını- yapacağını iddia ettikleri sözde usulsüzlüklerin bu sefer 'da bu taraf lehine olduğunu-olacağını bildikleri için mi sustular diye düşünmeden edemiyor insan!

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