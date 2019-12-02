ŞEBNEM BURSALI

Siyasetin hızlı temposu arasında geride bıraktığımız hafta iki çok önemli zirvede hem ufuk açıcı hem vizyon ortaya koyan konuşmaları dinleyerek dünyanın nereye gittiği ve Türkiye'nin de bu süreçte nerede olduğuna dair yeni bilgiler, yeni fikirler öğrenmek çok iyi geldi. Para Dergisi'nin düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, devletin girişimci olmak isteyenlere sunduğu imkanları anlatırken, yeni girişimciler için 3 milyar euroluk fonun varlığından tutun, gençlik için girişimcilik kampüsleri kurulup her imkanın sunulmasına kadar çok geniş bir vizyonu anlattılar. Yazılım yolu ile çok basit başlayıp buğu dünyada kendi alanında sayılı şirketler arasına girmiş örnekleri, yaratıcılarından dinlemek ayrı bir keyifti. Binnaz Abla ve Faladdin markalarının kurucusu henüz 30'larındaki Sertaç Taşdemir'in hikayesi, pek çok kişiye muhteşem bir örnek idi. Bir uluslararası şirketin Dubai Ofisi'nden Singapur'a transfer olan Taşdemir'in arkadaşları, Türk lokantasındaki veda yemeğinde Türk kahvesinin ardından fal kapatıyor. Taşdemir de Türkiye'deki annesi Binnaz hanıma fal bakması için fincanların fotoğraflarını gönderiyor.

Binnaz hanım yorumlarını yazıp gönderince Sertaç, bunun bir iş modeli olabileceğini düşünüyor. Sıfır yatırım ile web sitesi kurup ismini Binnaz Hanım koyuyor ve çok kısa sürede onlarca, yüzlerce talep geliyor. Annesi yetmeyince yeni isimler işe alınıyor ve 5 yıl içinde Azerbaycan'dan Pakistan'a, ABD'den Japonya'ya ve Arap ülkelerine kadar günde bin talebin geldiği bir işletmeye dönüşüyor. Ardından, bunu bir yapay zeka ile yazılım haline getirip Faladdin kuruluyor ve bugün dünyanın 103 ülkesinden gelen talepler Türkçe, İngilizce ve Arapça hizmete dönüşüyor.

Dünyanın 72 ülkesinde Appstore'da ilk 100'de, pek çok Arap ülkesinde ilk 10'da ve gelirlerinin yüzde 53'ü yurt dışından gelen bu yazılımın tamamı Türk mühendisler tarafından yapılıyor ve şirketin merkezi İstanbul. Bir hayalle başlayıp global bir marka yaratan Taşdemir'in ofisindeki tahtada yazan söz: "Amerika'yı ele geçirmeyen namerttir!" Ve yeni bir ülkeye yeni bir ürün çıkarttıklarında söyledikleri söz: "Gazamız mübarek olsun".

Geçen hafta SABAH'ın düzenlediği Hedef 2023 Büyük Türkiye zirvesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmaları, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, nelerle mücadele edip neleri başardığını gözler önüne serdi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin son altı yıldır çok yoğun saldırı altında olduğunu hatırlattı ve son bir buçuk yılda 3 ayrı finansal saldırıya maruz kaldığını söyledi. Kısa süre öncesine kadar bir tweet mesajıyla etkilenen ekonominin bugün artık yapısal tedbirlerle büyüme trendine girdiği ve tam bağımsız ekonomiye kavuşmak adına çok önemli adımlar atıldığına dikkat çekti.

Arada bir siyasetin günlük tartışmalarının dışına çıkıp, konunun bütün aktörlerinin yer aldığı bu tür toplantılarda dinleyici olmak; farkındalığımızı çok ama çok arttırıyor. Türkiye'nin ne kadar doğru yolda, doğru aktörlerle ilerlediğini ve Türkiye'ye güvenip bu ülke için çalışan yüzlerce, binlerce girişimci ve paydaşın nasıl bir güç kattığını bir kez daha görmek hem ufkumuzu hem vizyonumuzu açıyor. Tavsiye ederim..