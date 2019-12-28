ŞEBNEM BURSALI

En güzel sözü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli söyledi: "Geçmişte SATTIRMAM diyen zihniyet şimdi de YAPTIRMAM diyor"!

Kanal İstanbul tartışmalarında CHP'nin yaklaşımı elbette sadece karşı olmakla kalmıyor. Tehdit deseniz onlarda, korku salma deseniz onlarda, ihanet sözleri zaten havada uçuşuyor. Pardon da; İstanbul Boğazı trafiğini rahatlatmanın ve güvenlik açısından daha iyi konuma getirmenin dışında ekonomik anlamda da katkısı yadsınmayacak olan projenin nesi sizi rahatsız etti?

Başkan Erdoğan açıkladı; Son bir yılda 41 binin üzerinde boğazdan gemi geçişi olmuş ve 41 adet irili ufaklı gemi kazası yaşanmış.

Hatırlayın yıllar önce Boğaz'da denizin ortasında tam 7 buçuk ay için için yanan ve hiçbir müdahale yapılamayan Rumen tankeri. Buradaki zararın sadece 40 milyar TL olduğu söyleniyor ve bütün proje için bugün belirlenen rakamın tümü 75 milyar TL.

Rakamlara girip sizi boğmayalım ama; sözün başını hatırlatırsak; geçmişte Birinci Köprüye de, yakın geçmişte 3. Köprüye de, 3. Havalimanı'na da, Marmaray'a da, Avrasya Tüneli'ne de karşı çıkan CHP, bugün de aynı zihniyet temelinde Kanal İstanbul'a da karşı, yerli arabaya da, uçağa da karşı.

Projenin doğruluğu, yanlışlığı, gerekliliği ve gereksizliğine yönelik tehditkar ve istemezükçü tavrı bir yana bırakıp CHP'nin rasyonel ve bilimsel verilerle ortaya hem ciddi bir veri hem de bir alternatif koymalarını beklemek nasıl ki çok uzak bir ihtimal.

Rahmetli Özal'ın sözünü hatırlarsınız;

"Bizim yaptıklarımızı onlar hayal bile edemezler." Bugün de hâlâ bu sözün geçerli olduğunu görmek insanı gerçekten üzüyor.

Çünkü; muhalefet olmak birinin ak dediğine her şartta senin kara demen demek değil, tam tersine yapıcı muhalefet dediğin; hem iktidarı denetler hem uyarır hem de alternatifleri ile yol gösterir. Ama bizde, CHP'nin durduğu yere baktığınızda bunun esamisi bile yok maalesef.

Dün; Kocaeli'nde yeni bir meşale yakıldı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir törenle resmen tanıtıldı.

Geçen hafta yerli denizaltımızı denize saldık. Keza; yerli tankımız, tüfeğimiz, silahımız ve hatta füzemiz için altyapımız da, insan gücümüz de kararlılığımız da inancımız da tam ve yolunda.

Bir dönemin IMF'ye teslim, dizlerinin üzerine çökmüş ekonomisinden; IMF ile işini bitirmiş, artık başka ülkelere borç verir hale gelmiş, mazlum dünya milletlerinin yanında yer alan, kalkınmada dünya lideri bir Türk ekonomisiyle ve bütün bunları da son 6 yıldır yapılan her tür operasyona rağmen başaran bir Türkiye, elbette rakip ülkelerin kıskançlığını ve düşmanlığını çekecek.

Ama burada ilginç olan; dışarıdaki rakiplerden çok CHP'nin aynı söylemde bu düşmanların sözcülüğünü yapıyor olması.

Üreten, bölgesinde lider, politika belirleyen ve hakkını yedirmeyen güçlü ve büyük Türkiye'yi çekemeyenlere selam olsun. Hem içeridekilere hem dışarıdakilere bu selamımız. Biz, anahtarımızla bütün kapıları açıyoruz. Siz ya bizim gerimizden bakın ya da nefesiniz tükenene kadar uğraşın. Ama şunu bilin ki sonuç alamayacaksınız çünkü; artık eski Türkiye yok.