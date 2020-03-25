ŞEBNEM BURSALI

Küresel salgın koronanın en büyük risk gurubunu oluşturan kesim, hepimizin malumu 60 yaş üstü büyüklerimiz. Ve cumartesi gece yarısından itibaren alınan kararın hedef kitlesi de risk grubundaki büyüklerimiz. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde uygulamaya konuldu. Bu tarihten itibaren başta güvenlik güçleri olmak üzere çok ciddi bir kontrol yapıldığını söyleyebiliriz. Duyarlı her vatandaş da eğer bir tespitleri var ise, ihbar hatlarına bildirimini yaparak yardımcı oluyor. Camilerin hoparlöründen, jandarma ve polislerin gezici arabalarının mikrofonlarından ve belediyelerin duyuru hoparlörlerinden sürekli olarak bu karar hatırlatması yapılıyor. 13 milyon 65 yaş üstü emeklimizin cep telefonlarına atılan mesajlarla ayrıca bilgilendirme de yapıldı. Bu uygulamanın elbette istisnaları olabilir ama genel olarak sonucu öğrenmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuk. İşte Bakan Soylu'nun verdiği bilgiler:

"Kararı bakanlık olarak kendimiz değil, belli bir koordinasyon dahilinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile ortaklaşa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve onayıyla aldık. Kararın açıklanmasıyla birlikte, aldığımız kamuoyu desteği bize gösterdi ki; toplumsal karşılığı olan bir uygulama. Buradaki amacımız, bu salgının en büyük risk grubunu oluşturan vatandaşlarımızı korumak ve en az hareketlilik ve sosyalizasyon ile mobilize olmayı minimuma indirmekti. Sürekli arkadaşlarımızla, sahalardan gelen sonuçları değerlendiriyoruz. Gördük ki; tüm şehirlerde birbirine yakın durum söz konusu. Ülke genelinde toplu taşıma kullanımı yüzde 99 azaldı, yolcu sayısında yüzde 73, yolcu taşımacılığı sefer sayısında yüzde 52 azalma görüldü. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 64, İzmir'de yüzde 67 düştü. Balıkesir, Bursa, Denizli'nin de aralarında bulunduğu 15 büyükşehirde toplu taşıma yüzde 80 azaldı. Tur yolculuğunun yüzde 78, ülke genelindeki yük taşımacılığının yüzde 30 azaldığını söyleyebilirim. Ben başta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız olmak üzere, evinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem kendileri hem sevdikleri hem tanımadıkları milyonları korudukları için bu teşekkür. Bir başka teşekkürüm de, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere polislerimiz ve tüm emniyet görevlilerimiz olmak üzere güvenlikten sorumlu tüm kamu personeli ile gönüllü kuruluşlarımıza da teşekkür ederim. Vefa Sosyal Destek uygulamasına başvuru sayısının 40 bini geçtiği ve anında 36 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşılarak gerekli hizmetin verildiği düşünüldüğünde; bir teşekkür de hepimizden gelmeli elbette."

İçişleri Bakanı Soylu; şimdiki hedeflerinin İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerin azalması olduğunu söyledi. Şehirler arası trafiğin azalması ile, virüsün yayılma riskinin de aynı oranda azalacağını düşününce, çok yerinde bir hedef olduğu ortaya çıkıyor. Neticede; gelişmelerin ve sürecin son derece dinamik olduğunu ve devletin bir bütün olarak tam koordine biçimde çalışması, alınan kararların sonuçlarının ölçümlenerek, veriye dayalı bir yol çizildiğini söylemek mümkün. Devlet bu kadar gayret ve tedbir içindeyken bizim yapacağımız şey çok basit; Evimizde Kalmak...