Evde kaldık huzur bulduk

Evde kalma tedbiri sadece koronavirüse değil, suç oranlarına da olumlu yansıdı. Asayiş olaylarında yüzde 74’lere varan düşüş yaşandı. Trafik kazaları yüzde 44, kadın cinayetleri de yüzde 24 azaldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlükleri verilerine göre;

2019'un 11 Mart-9 Nisan tarihleri arasında, alınan kararlar neticesinde; geçen yıl aynı döneme oranla suçlarda yüzde 50 ila yüzde 74 oranlarında düşüş yaşandı.

Geçen yıl aynı dönemde yankesicilik olaylarında yüzde 74.4, kapkaç olaylarında yüzde 53.1, ikametten hırsızlık olaylarında yüzde 39.5, işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 22.3, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 21.9, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 19.5, yağma (gasp) olaylarında yüzde 9 azalış olduğu resmi rakamlarla ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; malvarlığına karşı yoğun olarak işlenen bu suçların toplamında yüzde 22.6 azalma sağlandığı tespit edildi.

Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre; kişilere karşı meydana gelen en önemli 10 suç oranında da çok büyük düşüş yaşandığı belirlendi.

2019'un 11 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarla, aynı dönemin 2020 yılında işlenen suç oranlarını karşılaştırdığınızda yüzde 50'lere varan bir düşüş görülüyor.



CİNSEL İSTİSMAR YÜZDE 52 AZALDI: Çocuğun cinsel istismarı olaylarında geçen yıla oranla yüzde 52.2, cinsel taciz olaylarında yüzde 33.9, cinsel saldırı olaylarında yüzde 32.5, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 20.6, kasten yaralama olaylarında yüzde 17.6, hakaret olaylarında yüzde 12.6, kasten öldürme olaylarında yüzde 11, tehdit olaylarında yüzde 4.1, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 2.1 ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında yüzde 0.3 oranında azalma olduğu tespit edildi.

KAZALAR YÜZDE 45 DÜŞTÜ: İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde trafik kazası oranları da yüzde 45 civarında azaldı. Geçen yıl 9 Mart-9 Nisan tarihleri arasında toplam kaza sayısı ile bu yıl arasında yüzde 44.1 oranında azalma görülürken, aynı tarihlerde bu yıl ölümlü kaza sayısında yüzde 37.1, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 44.2, ölü sayısında yüzde 38.1 ve yaralı sayısında yüzde 47.2 oranında düşüş tespit edildi.



KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 22 AZALDI: İçişleri Bakanlığı verilerine göre; aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında da düşüş var.

2019 yılı ilk 3 ay ile 2020 yılı aynı dönem karşılaştırıldığında kadın cinayetlerinde yüzde 22 oranında azalış sağlandı.

Covid-19 salgını sebebiyle ülke genelinde tedbirlerin alındığı 11 Mart ile 10 Nisan 2020 tarihleri, bir önceki ay aynı dönem karşılaştırıldığında aile içi ve kadına şiddet olaylarında yüzde 9, bir önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırıldığında da kadın cinayetlerinde yüzde 24 oranında azalış sağlandığı tespit edildi.