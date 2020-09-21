ŞEBNEM BURSALI

Size biraz sonra anlatacağım şey bir hikaye değil, başından sonuna dek yaşanmış gerçekler. Ve; bu ülkenin, bu devletin, bu milletin neden bu kadar büyük olduğunu dostun da düşmanın da daha iyi anlaması için yüzlerce örnekten sadece biri aslında...

Manisa'nın Salihli ilçesinden Kemal ve Asiye Daşar çiftinin kınalı kuzusu Tarık Daşar, henüz 20 yaşında iken peygamber ocağına katıldı ve Erzurum Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş'te komando olarak yerini aldı. Cesareti ile komutanlarının ve arkadaşlarının kısa sürede takdirini kazanan Tarık, 1 Mart 1994 günü; Erzurum ili Şenkaya ilçesi Çamlıalan Yaylası bölgesinde, alçak terör örgütü PKK'nın teröristleri ile birlikte göğüs göğüse girdiği çatışmada şehit oldu ama bu arada çok sayıda teröristi etkisiz hale getirirken, onlarca silah arkadaşının da hayatını kurtardı. Şehidimiz, 26 yıl önce Salihli'de şehadetine yakışan bir törenle toprağa verildi.



Bunca yıldır sadece ailesi değil, bölgede görev yapan her rütbeden komutanı mezarını ziyaret eder, mezarının başındaki şanlı Türk Bayrağımız düzenli olarak yenilenir ve bakımı da yapılır.

Ve takvimler 8 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde, Nene Hatun'un torunları Erzurum'a sızan ve Erzurum üzerinden Karadeniz'e açılmak isteyen bir grup hain teröristin bölgeye geldiğini tespit eden Jandarma; titiz bir çalışma başlatarak bölgeye operasyon yapma kararı alır. Zorlu arazi şartları ve sıcak havaya rağmen operasyon kararlılıkla sürdürülür ve bölücü hainlerle sıcak temas gerçekleştiğinde İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri Kategori'de aranmakta olan bir bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilirken 2 terör örgütü mensubu ise çok sayıda silah ve mühimmatla birlikte sağ yakalanır. Bu önemli operasyona; aynı bölgede 26 yıl önce kahramanca çatışarak şehit olan ve onlarca teröristi öldürüp, onlarca silah arkadaşının hayatını kurtaran Şehit Jandarma Komando Er Tarık Daşar ismi verilir. Yıllar sonra aynı yerde bu sefer şehit vermeden yine kahramanca mücadele ile teröristlere dünyayı dar eden Jandarma Genel Komutanlığı, bu anlamlı haberi yine anlamlı bir ziyaretle şehidimizin ailesine verir. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen tarafından, şehidimizin anne babasının yaşadığı ev bizzat ziyaret edilir, birlikte dualar okunur, şehidimiz bir kez daha 26 yıl sonra rahmet ve minnetle anılırken, isminin verildiği operasyonun bilgisi de verilir anne babasına.



Anne Asiye ve baba Kemal Daşar'ın acılarını kalplerine gömüp gururla dökülen şu cümleleri, orada bulunan bütün komutanları da duygulandırır: "Devletimiz, evladımızı unutmadı. Bunca sene bize unutturmadığını hep gösterdi ama bu sefer; şehit düştüğü yerdeki operasyona evladımızın ismini verdikleri için ismini bir kez daha ölümsüzleştirdikleri için minnettarız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah bütün askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi korusun. Kurşunlar değmesin onlara. Sağlam kalsınlar ki; vatanımızı, bayrağımızı korusunlar."

Bu hikayeyi, bu sözleri dinleyince, muhakkak sizlerin de bilmesi gerektiğine inandım. Bu vatan, bu bayrak, bu millet, bu devlet için şehit düşen hiçbir asker veya sivilin boşa şehit düşmediğini bir kez daha gösteriyor bu büyük vefa. Aradan onlarca yıl geçse de; bu devlete canıylakanıyla hizmet eden hiç kimsenin emeğinin boşa gitmediğini gösteriyor bu büyük vefa. Ve; her şeyden önemlisi ne zaman, nerede, hangi düşmanla olursa olsun mücadele eden, şehit düşen hiçbir insanımızın kanının boşa akmadığını, yıllar sonra da olsa öcünün alındığını ve onun ismiyle, onun cismiyle ölümsüzleşen bir anıt bıraktığını da gösteriyor bu büyük vefa. Devletimiz var olsun. Milletimiz var olsun.