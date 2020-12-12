ŞEBNEM BURSALI

İki haftayı aşkın süredir CHP'li yerel yönetimlerde birbiri ardına patlayan cinsel taciz-tecavüz ve ahlaksız tekliflerle ilgili skandallara suskun kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem partisi içinden ve tabanından gelen baskılara hem de kamuoyundan yükselen seslere direnemedi ve önceki gün açıklama yaptı ama kelimenin tam anlamıyla "evlere şenlik" denilecek cinsten bir açıklama oldu! Kılıçdaroğlu haftalar sonra gelen açıklamasında partisi içindeki taciz ve tecavüz sanıklarını değil, CHP'lilerin mağdur ettikleri kadınların sesi olan SABAH gazetesini suçladı!

Teşbihte hata olmaz; yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, kendi evinin içindeki, kendi insanlarının iddia ve ifşalarının peşine düşmek ve sorumlularla ilgili gerekeni yapmak yerine; evin içinde yaşananları yansıtan gazeteyi ve televizyonları suçlamak da ancak Kemal Bey'den beklenen bir tavır desek sanırım pek haksız sayılmayız.

CHP liderinin açıklamalarında benim dikkatimi çeken bir sözü daha oldu. Diyor ki kendisi: "Bir olay, partinin ilkeleriyle çelişirse, o kişiyi partiden atarız. Temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz."

Bu sözün altına imza atmayacak kişi yoktur eminim. Hele ki, ülke yönetmeye aday bir genel başkan söylüyorsa elbette daha fazla ciddiye alırız ve amma velakin, samimiyetini de takibini yaparak ölçmek bir gazeteci olarak öncelikli görevimiz. O zaman, kendisinin genel başkan olduğu dönemde yaşananlarla ilgili soralım buradan kendisine:

1- İzmir'in Dikili İlçesi Belediye Başkanı iken emri altındaki bir kadın zabıtayı taciz ettiği görüntülerle ortaya çıkan Mustafa Tosun, mağdur kadın şikâyetçi olunca "İçkiliydim, özür dilerim" diyerek suçunu itiraf etmesine rağmen o dönem CHP yönetiminin "komplo" diyerek tacizci başkanına sahip çıkması, partinin ilkelerine ve temel ahlak kurallarına uygun muydu? (O dönemki tüm gerçekleri ve haberleri görmek için Google'a girip Yeni Asır'ın haberlerini okuyabilirsiniz.)

2- Tekirdağ Saray Belediyesi'nde çalışan Danışman Savaş Korucuoğlu, stajyer öğrencileri taciz etti, konu Tekirdağ milletvekillerine iletilmesine rağmen kapatılmaya çalışıldı. Bu durum, partinizin ilkeleri ve temel ahlak kurallarına uygun muydu?

3- Yine Tekirdağ Saray Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi olan Dilaver Perçin'in belediye çalışanı Ö.T.'yi taciz etmesi, partinizin ilkeleri ve temel ahlak kurallarına uygun muydu?

4- İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı'nın oğlu Onur Günay, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla şikâyet edildi. Baba Mustafa Günay, aracının resmi plakasını saklayarak geldi karakola ve oğlunu aldı. Onur Günay veya babasıyla ilgili durum partinizin ilkelerine ve temel ahlak kurallarına uygun muydu?

5- Sivas Akıncılar CHP İlçe Başkanı, bir kadının evine süt satma bahanesiyle girip taciz ve tecavüz girişiminde bulunduğu ve yargılama sonrasında hüküm giyip hapis yattığı halde ilçe başkanı seçildi. Bu konu, partinizin ilkelerine ve temel ahlak kurallarına uygun muydu?

Başka sorum yok (şimdilik) Sayın Kılıçdaroğlu...