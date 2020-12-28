ŞEBNEM BURSALI

İddia elbette çok ciddi. Ve tek bir kişi söz konusu olsa bile muhakkak dikkate alınmalı ve gereken neyse yapılmalı. Ancak... İddianın zamanlaması, gündeme getirenin kim ya da kimler olduğu ve içeriğinin hiçbir delile dayandırılamaması olayın ve iddianın "yok hükmünde" olduğu gerçeğini de gözler önüne seriyor. Uşak'ta gözaltında kadın FETÖ'cülerin çıplak arandığı iddialarından söz ediyorum.



Çıplak arama yalanı!

Gelin önce süreci özetleyelim;

Uşak Üniversitesinde eğitim-öğretim gören kadın öğrencileri kazanmak ve örgütlerine katmak amacıyla FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik 10 ay boyunca sürdürülen titiz çalışma sonucunda 31 Ağustos 2020 günü Uşak merkezli 12 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilir ve örgütün amaç, talimat ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 26 kadın şüpheli gözaltına alınır. Diğer illerdeki şüpheliler de Uşak'a getirilir ve Emniyet'e ait değişik hizmet binalarındaki nezarethanelerde Kovid-19 salgınına karşı da uygun tedbirler alınarak yasal işlemler yürütülür. Bu süreçte kullanılan nezarethanelerin tümünde kamera sistemleri mevcut ve görüntüler kayıt altına alınıyor, kadın şüphelilerle ilgili tüm işlemler kadın polisler tarafından yürütülüyor. Günlük periyodik doktor muayeneleri eksiksiz yapılıyor ve avukatları ile düzenli olarak görüşmeleri sağlanıyor. İfade alma işlemleri ve diğer yasal işlemler süresince 26 kadın şüpheliden hiç biri; her gün görüştüğü avukatlarından hiç birisine; gözaltında veya nezarethanede iken "çıplak arama yapıldığına" dair bir bilgi vermiyorlar. Tüm safhaları yasalara uygun ve şeffaf yürütülen FETÖ operasyonu ile ilgili sözde mağdureler hiçbir mağduriyet belirtmez iken; FETÖ terör örgütünün yönettiği ve yönlendirdiği tespit edilen yurt dışından açılmış sosyal medya hesapları üzerinden "çıplak arama" iddiaları gündeme getiriliyor. Ve bu iddialar; HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından da hem sözlü hem yazılı açıklamalarla kamuoyuna duyuruluyor.



FETÖ-Gergerlioğlu ittifakı

Buraya kadar iddialar böyle. Gelelim; devlet adına neler yapıldığına. Uşak Valisi Funda Kocabıyık derhal konuya el koyuyor ve emniyet ve savcılık ile birlikte gerekli tüm tahkikat en ince detayına kadar yapılıyor. Kamera ile kayıt altına alınan tüm görüntüler tek tek inceleniyor, başta polisler ve şüphelilerin avukatları olmak üzere ilgili herkesle görüşülüyor ve neticede; iddiaların hiçbirisinin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Ancak ne FETÖ'cü hesapların sosyal medya yoluyla yaptıkları saldırılar ne de HDP'li Gergerlioğlu'nun suçlamaları bitmiyor. Bütçe görüşmeleri sırasında aylar sonra yeniden gündeme getirilen konuyla ilgili; İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce bizzat Uşak'a gitti ve konuyla ilgili yerinde yapılan tahkikat sonucu yine iddiaların asılsız olduğu tekrarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çok net bir açıklama yaptı; "Bir terör örgütünün siyasi kanadından olan Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir ve iddialarının hepsi yalandır."



Son operasyonlar FETÖ'nün canını yaktı

Sözün fazlası aptala söylenirmiş! Biz de sözü fazla uzatmayalım. Gözaltı süresince her gün birlikte oldukları avukatlarına bu konuyla ilgili tek bir şey söylemeyen ve FETÖ'cü amirlerinden gelen emirle haftalar sonra sosyal medya hesapları üzerinden yalan rüzgarı ile bir algı oluşturmaya çalışan, Bakan Soylu'nun deyişiyle; FETÖ'cü vekil HDP'li Gergerlioğlu tarafından ortaya atılan ve defalarca yalanlanan bu iddiaya siyasi boyut katmakta ısrar eden terör örgütü temsilcilerinin paniğini anlamak gerek! Emniyet ve güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları ile örgütün akademik yapılanmasına çok önemli bir balta vuran operasyon, FETÖ'cülerin canını çok yaktı. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti için fedakarca çalışan emniyet, yargı, bürokrat ve elbette siyasetçiyi; alçak terör örgütü FETÖ'nün yalan makinası olan bu müptezellere yedirecek değiliz...