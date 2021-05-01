ŞEBNEM BURSALI

Başlık biraz sarsıcı biliyorum. Ama şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin kemiklerini sızlatmak isteyenlere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başta olmak üzere parti ayrımı yapmaksızın bütün belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları karşı çıktığı için en güzel ifade ancak böyle olurdu.

Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, henüz 22 yaşındayken, öğrencilerine karne dağıttığı sırada PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmiş, tüm Türkiye gözyaşına boğulmuştu. Geçen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Balıkesir Edremit'te Aybüke öğretmenin mezun olduğu Anadolu Lisesi'ne ismi verilerek büyük bir vefa örneği gösterildi.

Fakat Edremit Lisesi Mezunlar Derneği, mahkemeye başvurup şehit Aybüke öğretmenin isminin değiştirilmesini istedi. 2010 yılında Körfez Lisesi olarak ismi değiştirildiğinden bu yana rahatsız olmayan ve harekete geçmeyen bu dernek, her ne hikmetse liseye şehit ismi verilince rahatsız oldu. Üstelik Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Şubesi'nin de kurucusu Hasan İleri'nin başkanı olduğu bu dernek, "Bedavadan nam sahibi olunmaz!" diyerek ismin değiştirilmesi için mahkemeye gitti.

İnancımıza göre peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlikten öte bir "nam" nasıl olur bilemiyorum. Ama meydan boş değil, bu densiz dernek başkanı ve bu açıklamayı sahiplenen az sayıda kişiye cevap; önce Edremitli STK'lar tarafından verildi.

İçişleri Bakanlığı, dernek ve yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Konu, salı günkü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine bizzat Başkan Yücel Yılmaz tarafından getirildi. Ve AK Parti, MHP, CHP, İP, DP'li üyeler ile 1 bağımsız üye, oybirliğiyle şehidimizin anısına sahip çıkıp ortak bildiri yayınladılar: "Bir grubun hain düşüncelerini aziz şehidimize alet etmeleri asla kabul edilemez. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'imizin adını lekelemeye çalışarak böyle bir girişimde bulunanları en sert şekilde kınıyoruz. Ve tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz ki; şehidimizin adı hiçbir yerden silinmeyecek, Kuvayı Milliye şehrinin evlatları şehidine sahip çıkacaktır."

Şehidimize ve aziz hatırasına saygısızlık yapmaya kalkanlara Balıkesir'in cevabı bununla da bitmedi. Belediye Meclisi'nde partilerin ortak grup kararı olarak şehit Aybüke Yalçın'ın isminin, 20 ilçenin tamamında park, bahçe ve meydanlara verilme kararı alındı. Anlamayana davul zurna böyle olur...

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MUSTAFA DENİZLİ'NİN ALTAY'I

Altyapısında yetişti, 18 yıl formasını giydi ve 38 yıl sonra kulübün teknik adamı olarak geri döndü. Efsane Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Hangi takım olursa olsun milyon dolar verseler kabul etmem" dediği teklif, çocuğu gibi gördüğü ve ilk kez "Sana ihtiyacımız var hocam" diyen İzmir'in en köklü futbol kulüplerinden Altay'dan gelince, hiç düşünmeden kabul etti.

Mustafa Hoca ile dün telefonda konuşurken heyecanını ve inancını algılamamak mümkün değildi. Bugün çıkacakları Ümraniye maçı hazırlıkları sırasında görüştüğüm Mustafa Hoca'nın tek şartı; önümüzdeki hafta içinde açıklayacağı ücretinin yarısını Şehit Aileleri Vakfı'na, yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak.

"Son birkaç gündür Altay'ın bütün sosyal medya siteleri gelen mesajlar ve ilgiden dolayı kilitlenmiş, ağlatan binlerce mesaj alıyorum" diyor. "Laf olsun diye gelmedim" dediği Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak için hem futbolcularına hem taraftarlara hem de yöneticilere çok güveniyor.

"Süper Lig'e çıkma umudu nedir hocam?" soruma verdiği cevap, her maçta söylediği gibi "Yüzde 51". İnanmak, başarmanın yarısı ise Altay yolu yarıladı bile...