ŞEBNEM BURSALI

Hayatın ve siyasetin akışında hep güzel şeyler olmuyor, hep kötü şeyler de yaşanmıyor. Bugünkü yazımda son günlerde yaşananları iyisiyle kötüsüyle, güzeliyle çirkiniyle birkaç örnekle hatırlayıp gerekli dersleri, gerekli övünçleri çıkaralım istedim...

Güzel:

Bize Çin'i yenip büyük gurur yaşatan "Filenin Sultanları" Kadın Voleybol Milli Takımımız, tekvandoda 2 bronz madalya kazandıran milli sporcularımız Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, artistik cimnastikte erkek milli sporcularımızın 7 final oynama hakkı kazanması (Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak).

Malatya Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması.

Haliç'te denize düşen yavru kediyi binbir zorlukla ve bütün tehlikelere rağmen dakikalarca gayret ederek ayaklarıyla kurtaran 2 genç; yüreklerinize sağlık. Evlerini, yurtlarını terk etmek ve başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlara her tür kötü muameleyi mazur gören insanlara(!) da ders olur inşallah.

Çirkin:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklaması.

Bu ırkçı, ayrımcı açıklamaya tepki göstermeyen CHP yönetimi.

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı'nın sosyal medya hesabından kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e "darbeci" demesi.

İyi:

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e dil uzatan İP'li siyasetçinin, parti ve ideoloji ayrımı yapılmaksızın tüm kesimler tarafından kınanması ve sözlerine tepki gösterilmesi. Partisi İP tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi.

Rize'de üst üste meydana gelen sel felaketinde devletin vakit kaybetmeksizin ve hiçbir boşluk bırakmaksızın ilk müdahaleleri yapması, acil destek paketi düzenlemesi çıkararak ihtiyaç sahiplerine ulaştırması.

Demokrasi dışı müdahaleyle başbakanı görevden el çektirilen, meclisi askıya alınan Tunus'a Türkiye'nin tüm yetkili kişi ve organlarıyla tepki göstermesi.

Kötü:

Fondaş medya.

Aşı karşıtları. Bütün dünyanın mücadele ettiği koronavirüsten korunmanın en etkili yolu olan aşıyı vurulmayı reddedip sadece kendilerini değil temas ettikleri herkesi tehlikeye sokan milyonlarca insan.

Çin Seddi'ni aşan gururumuz Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın bu milli başarısına gölge düşürecek açıklamalar yapanlar.

Tunus'taki darbe girişimine suskun kalan dünya ülkeleri.

İşini yapmak için sahada haber peşinde koşan A Haber muhabirleri ve kameramanlarına sistematik şekilde saldırmayı siyasetinin parçası haline getirenler. (31 Mayıs'ta İP Lideri Meral Akşener'in Hatay'daki programını izleyen A Haber muhabiri ve kameramanını daha soru bile sormadan tehdit edip engelleyen, 14 Haziran'da yine Akşener'in Adana'daki programını takip eden A Haber ekibinin görüntü almasına izin vermeyen, 24 Haziran'da yine Akşener'in Trabzon programını izleyen A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım'ı hedef tahtasına koyan İP GİK üyesi Şükrü Kuleyin ve 23 Temmuz'da Şile'de denizde kaybolan kişileri haber yapmaya giden A Haber ekibine saldıran İBB cankurtaranları ve saldırganlara tepki göstermek yerine cesaretlendiren İBB yetkilileri.)