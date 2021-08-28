ŞEBNEM BURSALI

"HDP Kars İl Kongresi'nin yapıldığı salonda bölücü terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posteri, kongre divanının arkasına asıldı. Türk bayrağının yanına da terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı asıldı. İstiklal Marşı okunmadan başlayan kongrede Kobani'deki kanlı olayları savunan mesajlar verildi..." (6 Haziran 2014)

"HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 17 Eylül'de Ankara'da yapılacak 'Teröre hayır, kardeşliğe evet' yürüyüşünü organize eden TOBB'u eleştirerek 'Bayrağını al gel diyor. Bu ırkçılığı, faşizmi, Kürtlere karşı linci körükleyecek tehlikeli bir çağrıdır'!.." (15 Eylül 2015)

"Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP'nin mitingi öncesinde bir kişinin belediye önündeki Türk bayrağını indirmesi gerginliğe sebep oldu. Türk bayrağı indirilip yerine özgür kadın kongresini simgeleyen flama asıldı." (23 Mayıs 2016)

"Mardin'in Artuklu ilçesinde seçim çalışması yapan AK Partililere bıçaklı saldırı düzenleyen HDP'liler, Türk bayrağını da ateşe verdiler." (13 Haziran 2018)

"Almanya'daki seçimle ilgili CHPHDP mitinginde Türk bayrağına izin verilmedi. Demokrasi yürüyüşü mitingi adı verilen etkinlikte Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılmasına izin vermediler. 'Hiçbir bayrağın açılmasına izin vermiyoruz' diye gerekçe gösteren CHP-HDP yetkililerine tepki gösterildi." (18 Şubat 2019)

"31 Mart seçimlerinin ardından Mardin'de HDP'li adayların kazandığı belediyeler, belediyelerin resmi web sitelerinde bulunan Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarını sitelerden kaldırdılar!.." (7 Ağustos 2019)

"HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 17 Haziran 2018'de TRT Haber'de seçim öncesi partisini temsilen yayınlanan videoyu sosyal medya hesabından tekrar yayınladı. Yayınlandığında arka panoda Türk bayrağı olan videonun, Demirtaş'ın tekrar yayınladığı halinde Türk bayrağının kaldırıldığı dikkat çekti. Binlerce sosyal medya kullanıcısının dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı, Demirtaş'ın Türk bayrağı rahatsızlığı eleştirilerek gündem oldu..." (1 Şubat 2021)



KILIÇDAROĞLU'NA BİR SORU

Bu ve bunun gibi örnekleri çok daha fazlalaştırabiliriz ama buna ne yerimiz yeter ne sayfalarımız. HDP'nin yaptığı siyasetin neye ve kimlere hizmet ettiği bir sır değil. "Bana PKK bir terör örgütüdür dedirtemezsiniz" diyen bir genel başkan ve yönetiminin hâkim olduğu bir partinin, terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi gibi davrandığı da apaçık ortada.

Bu bir yorum olmanın çok ötesinde, yaptıklarıyla ve sözleriyle defalarca kanıtlandı ama Millet İttifakı'nın büyük ortağı CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu kabullenmediği gibi, amblemindeki ve kuruluşundaki 6 oktaki değerlerin tam tersine bir tutumda ısrarlı. CHP liderinin önceki gün Çorum'da partilileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız" sözlerini duyunca, yukarıda sizlerle paylaştığım ve herkesin gözleri önünde yaşananları hatırlatmak farz oldu.

Türk bayrağıyla sorunu bulunduğu apaçık ortada olan HDP ile doğrudan ya da dolaylı ittifak ve işbirliğine, ortak siyasete devam etmekte kararlı olan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha sormak lazım: "Öyleyse bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?"