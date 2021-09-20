ŞEBNEM BURSALI

Aslında şaşırmamak lazım çünkü; kendi içinde tutarlı. Yani dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den söz ediyorum. Çeviköz, bir YouTube kanalında Türkiye'nin Mavi Vatan söylemi ve politikasını eleştirmiş ve "Yayılmacı" demiş! "Saldırgan" demiş! Evet yanlış okumadınız, bu ülkeyi yönetmeye aday partinin Genel Başkanının Dış Politika Başdanışmanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Dış Politikasına diyor bu sözleri! Dedim ya şaşırmamak lazım aslında çünkü bakın daha önce de Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla neler söylemişti hatırlayalım:

"Türkiye, Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor! Birtakım cihatçı militarist grupları oraya yönlendiriyor!"

"Suriye'de, Libya'da ne işimiz var!"

"KKTC'de Maraş bölgesinin açılmasını kesinlikle desteklemiyoruz!"

"ABD'nin yeni Başkanı Biden'den bir kaç isteğimiz var: Öncelikle Türkiye'ye baskı yapsın. Demokrasi baskısı yapsın!

Terörle mücadelenin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için de baskı yapsın!"

Maalesef yanlış okumadınız... Türkiye'yi sanki ABD'nin bir eyaleti gibi konumlandırıp adeta bir 'manda ve himaye' arayışına giren bu kişi, iktidara gelip bu ülkeyi yönetmeye talip bir partinin dış politikasından sorumlu kişisi! Türkiye'ye ve Türk askerine "Suriye'de işgalcisiniz, çekilin!" demekten geri durmayan bu kişi, şimdi de Mavi Vatan tanımını be kavramını "saldırgan ve yayılmacı" olarak nitelendirdi! Söyleme baktığınızda, Türkiye karşıtı başta FETÖ ve Yunanistan olmak üzere bütün kesim ve ülkelerin dillendirdiği bu söylemi, partisinin resmî görüşü olarak ifade etmekten çekinmeyen CHP'li Ünal Çeviköz, eski Türkiye özlemini de dile getirdi: "Türkiye geçmişte taraf tutmama politikası izlerdi. Bir an önce bu politikaya geri dönmeli!"

Türkiye'nin Kıbrıs ve Akdeniz'deki haklarını ifade etmek üzere kullandığı "Mavi Vatan" kavramını, 'egemenlik haklarının çok ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören, saldırgan ve yayılmacı bir kavram' diyen CHP'li Çeviköz'e biz zaten söyleyeceğimizi söyledik ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da beklediğimiz bir şey var: Başdanışmanınıza, Türkiye'de siyaset yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin çıkarları için siyaset yapması gerektiğini ve adeta Türkiye düşmanlarının sözcüsü gibi konuştuğunu hatırlatır mısınız lütfen Sayın Kılıçdaroğlu?!